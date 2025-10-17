

【衝撃の事実】転倒による労災はどれくらい増えている？

一般社団法人日本リカバリー協会の調査によると、疲労による経済損失は年間15兆円。そして、日本人の約8割が疲れを抱えて生活しているといいます。

この状態に警鐘を鳴らすのは、書籍『休養学』の著者で同協会の代表理事である片野秀樹氏。

疲労は経済的な損失をもたらすだけでなく、重大事故を引き起こしてしまう可能性もある――。疲労が蔓延している現在の状況とその危険性について、片野氏の最新著書『疲労学』より一部を抜粋・編集してお届けします。

疲れている人は1年で30万人も増加





ぶしつけですが、あなたは今、疲れていますか？

この質問は『休養学』の最初でもさせていただきましたが、おそらくそのときよりもっと多くの人が「すごく疲れている」と答えるはずです。

というのも、すごく疲れている人は年を追うごとに増えているからです。

私たち日本リカバリー協会は2017年から、就労者10万人を対象に疲労に関する調査をおこなっています。それによると、2020年以降は一貫して約8割の人が「疲れている」と回答しています。



最新の2025年調査では82.0％となり、過去最高を更新しました。この82.0％という割合を総務省統計局の人口推計（20〜79歳）をもとに換算すると7172万人となり、2024年の7143万人と比べ30万人も増えたことになります。

8割という数字はそれだけでも驚きですが、これが短い期間で2割も増えたと聞けばもっとびっくりされるのではないでしょうか。

1999年に厚生労働省（旧厚生省）の疲労調査研究班が60代までの就労者を対象におこなった調査では、当時約6割近くが疲れていると答えていましたから、わずか20年強で2割も増えたことになります。

しかも、日本リカバリー協会の2025年調査では、「高頻度に疲れている人」が前年の44.2％からさらに増えて46.3％となりました。

これはつまり、すごく疲れている人の割合が増えてきていることにほかなりません。

転倒による労災が増えている

人間、疲れているとミスも起きやすくなります。

仕事中や通勤途中で起きた事故によってケガをしたりすることを労働災害（労災）といいますが、中央労働災害防止協会（中災防）によると、今いちばん課題となっているのは「転倒による労災」だといいます。

転んで2階から落ちてしまう、階段を踏み外してケガをしてしまうといったケースが増えてきているというのです。

厚労省の統計で見ても、2014年には2万7000人だった転倒災害が、最近では3万6000人を超え、この10年で1万人近く増えています。



日本では、人手不足などによって高齢になってからも働き続ける人が増えています。中災防の皆さんは、そうしたシニア世代の疲れが背景にあるのではないかと見て、休養学に関心を寄せてくださっています。

ただ、問題はシニアに限られないように思えます。疲れていると、誰でも転びやすくなります。

疲れると筋肉の活動能力が落ちるうえ、空間認知能力といわれる脳の働きも鈍ってきます。足を上げたつもりが上がっていない、ものについぶつかってしまう……。

そういったズレがもとで、つまずいたりよろけたりしてしまうのです。こういった転倒は年齢に関係ありません。

普段と違う動きをしても、転びやすくなります。子どもの運動会のリレーに出たお父さんが、すってんころりんとなってしまったりしますね。久しぶりに全速力で走ったために、自分の感覚と肉体がアンバランスになってしまうためです。

重大事故の裏にある300件の「ヒヤリハット」

肉体的な疲労が転倒などにつながる一方で、精神的な疲労は「ヒヤリハット」や「インシデント」を招くおそれがあります。

労働現場で危ないことが起こった。幸い災害や事故にはならなかったけれど、自分も周りもヒヤリとした、ハッとした……これをヒヤリハットと呼びます。

労働災害における経験則として有名なハインリッヒの法則によると、1件の重大事故の裏には29件の軽傷事故と、300件の無傷事故、つまりヒヤリハットがあるといわれています。

アメリカの損害保険会社の安全技師であったハーバート・ウィリアム・ハインリッヒが発表したもので、1：29：300の法則とも呼ばれます。



一方のインシデントは、あと一歩で大災害や大事故につながりかねなかった事象を指します。アクシデントにならなかったという意味で、準事故、潜在事故と捉えたりもされるようです。

どちらも、精神的に疲れた状態のまま仕事をすると、注意力が散漫になってしまうために起きやすくなります。

特に、公共交通機関の運転士や医療従事者など、人の命を預かる仕事に就く人たちの疲れは、安心・安全な社会を揺るがしかねません。

自分の疲れももちろん問題ですが、自分以外の人の疲れが回り回ってわが身に影響するおそれもあります。

日本人の8割が疲れているというのは、非常に危険な状態なのです。

（片野 秀樹 ： 博士（医学）、日本リカバリー協会代表理事）