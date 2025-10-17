◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ドジャース―ブルワーズ（2025年10月16日 ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手（23）が16日（日本時間17日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦にリリーフ登板。今ポストシーズン（PS）6試合目の登板を果たした。3―1の9回から5番手として登板し、ブルワーズ打線を3者凡退に仕留め、PS3セーブ目をマークした。

8回の攻撃時から力を入れて登板に向けての準備を進め、最終回のマウンドへ。最初の打者・ボーンの3球目にこの日最速の99.8マイル（160.6キロ）を計測。カウント2―1から96.8マイル（約155.8キロ）直球で遊ゴロに仕留めると、大観衆からは自然発生的に「ロウキコール」が沸き起こった。

大応援の中、続くフリリックを99.4マイル（約159.9キロ）直球で力ない遊飛に仕留め、最後はこの日2安打のダービンをスプリットで三振に斬った。佐々木は力強く右拳を握り、気合のこもった表情を見せ、捕手・スミスは派手なガッツポーズ。右腕はナインとマウンド付近でハイタッチを交わし、勝利の喜びを分かち合った。

佐々木は13日（同14日）のNLCS初戦で2―0の9回から2番手として登板。1死からポストシーズン（PS）初めての四球を与えると、二塁打、犠飛で1点を失い、2死一、三塁のピンチを残したままマウンドを降りた。PS登板5試合目で初めての失点を喫し、160キロ超が1球もなく、平均球速も157・7キロで9日（同10日）のフィリーズ戦から2・4キロも低下していた。

ロバーツ監督は15日（同16日）の会見で佐々木の疲労や消耗度について「まったくない。何の問題もない。トレーニングスタッフもコーチ陣も、全員がいい状態だと感じている」と否定し、今後も登板に制限を設けないことを明言。「チャンピオンを目指しているわけだから、全員が準備しておく必要がある。最適な選択が彼なら、彼が投げる」と話していた。