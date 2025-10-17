◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦 ドジャース―ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が１６日（日本時間１７日）、２連勝で迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦の本拠地・ブルワーズ戦でリリーフ登板した。ポストシーズンはチーム９試合目で５度目の登板。２点リードの９回のマウンドに上がると、本拠地からは「ローキ！」「ローキ！」と朗希コールの大歓声がわき起こった。

先頭ボーンは三遊間への深い打球となったが、ベッツが華麗なジャンピングスローで遊ゴロ。６番フリリックは、内角直球で遊飛に打ち取ると、続くダービンは空振り三振で締めた。最速は９９・８マイル（約１６０・６キロ）。ドジャースは３連勝を飾り、２年連続WS進出に王手を掛けた。

試合後、インタビューに応じた佐々木は「前回はなかなかいい投球ができなかったので、ゾーンで押して、スピードも戻っていたので、自信持って投げることができました。不安もあったんですけど、この期間でしっかり調整できたので、そこら辺は初球投げてみていけるかなと思いました」と充実の汗をぬぐった。

チーム事情と自身の状態もあって、マイナー調整中だった９月中旬にリリーフに転向した朗希。これまで救援経験はほぼなかったが、マイナー、メジャーのレギュラーシーズンで２度ずつリリーフ登板しただけで、ポストシーズンに突入し、チームのブルペン陣が不安を残していたことから抑えにも抜てきされた。

フィリーズとの地区シリーズでは第１戦で２点差の９回に登板して日米通じて初セーブをマークすると、第２戦では１点差の２死一、三塁で登板して試合を締めくくり２試合連続セーブ。２勝１敗と王手をかけた第４戦では８回から登板して３イニングを無安打無失点の１人の走者も出さない完全投球を見せて、チームを突破に導いた。

だが、リーグ優勝決定シリーズ第１戦では、２点リードの９回にマウンドに上がるも、２アウトを奪ったが、２四球と１安打で１点を失って降板。マイナーを含めて９度目のリリーフ登板で初めて失点し、救援失敗に終わった。それでも代わったトライネンが試合を締めてホールドが記録された。

第１戦では２２球を投げてこともあって、翌第２戦の起用には試合前からロバーツ監督が「起用できないとは言わないが、使う可能性は低い」と消極的で、山本が完投したことから登板はなかった。中２日で迎えたこの日の登板については指揮官が前日１５日（同１６日）に「懸念はない。トレーナー、コーチ、全員が状態はいいと感じている。だから稼働可能だ。もしあした（第３戦）出番があれば準備はできている」と説明し、プライアー投手コーチもこの日の試合前には「（第１戦で）悪い投球をしたわけではない。少しずれていただけだ」と変わらぬ信頼を口にしていた。

この日の試合前は休憩を挟みながらも３０分以上キャッチボールを行っていた朗希。途中からはプライアー投手コーチ、マクギネス投手コーチ補佐もつきっきりで状態を確認して心配そうに見つめていた。

◆朗希のポストシーズン登板

★ワイルドカードシリーズ（レッズ戦）

▽第２戦 １回無安打無失点、最速１６３・２キロ

★地区シリーズ（フィリーズ戦）

▽第１戦 １回１安打無失点、最速１６２・５キロ＝セーブ

▽第２戦 １／３回無安打無失点、最速１５９・８キロ＝セーブ

▽第４戦 ３回無安打無失点、最速１６２・１キロ

★リーグ優勝決定シリーズ（ブルワーズ）

▽第１戦 ２／３回１安打１失点、最速１５９・８キロ＝ホールド