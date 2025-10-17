名古屋コーチンひきずりセット

「名古屋コーチン」は、こくのある味わいと締まった歯ごたえから、地鶏の王様と言われる。

その鶏肉を使ったすき焼きが家庭で楽しめる食材のセット。コーチンの生産が盛んな岩倉市の「和食 にわ」（１９７３年創業）が販売している。

もも肉・むね肉から野菜・だし・生卵まで

商品名の「ひきずり」とは、尾張地方で鶏肉を使ったすき焼きのこと。同店では、できるだけ卵を産む前のおいしい時期の名古屋コーチンを仕入れ、もも肉や胸肉のほか、砂肝やせせりなどもセットに加えている。

長ネギやタマネギなどの野菜とエノキダケ、焼き豆腐と一緒に鉄鍋に並べ、特製のだしを注ぐ。セットに入ったコーチンの生卵を絡めながら鍋をつついていると、煮込むほどに味が深まっていくのがわかる。

「締めの玉子丼もお薦めです」

女将(おかみ)の丹羽たつ子さん

「鍋に鶏肉の脂身をひいた後、いったん火を止め、全ての具材を並べてから中火でゆっくり煮てください。残っただし汁に卵を落とし、半熟にしてご飯の上にかける締めの玉子丼もお薦めです」

お取り寄せ

２〜３人前８６４０円（税込み、送料別）。鶏肉と卵、季節の野菜をパック詰めにした。注文は電話（０５８７・６６・３５６１）で。

「和食 にわ」の詳細はウェブサイトで。

全国各地の郷土色豊かな味覚。お取り寄せもできる「ふるさとの逸品」を紹介します。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。