【2025年 第63回 全日本模型ホビーショー】 開催期間 10月18日：9時30分～17時30分 10月19日：9時30分～16時30分 （業者招待日：10月17日） 会場：東京ビッグサイト 南3・4ホール 入場料 当日券：1,200円 ※中学生以下は無料

BANDAI SPIRITSは、「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス用拡張パーツセット」を発表した。プレミアムバンダイで受注を行なう予定で、価格は2,970円。イベント「2025年 第63回 全日本模型ホビーショー」にてサンプルを展示している。

「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス用拡張パーツセット」は、11月発売予定のガンプラ「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス」専用のオプションパーツセット。会場ではエフェクトパーツや「ハシュマル」討伐の際に用いた「ヘルムヴィーゲ・リンカー」の武装「ヴァルキュリアバスターソード」を装備した姿を確認できる。

そのほか、ブースではプレミアムバンダイで受注予定の新商品がシルエットとして公開された。

新商品のシルエットも展示

(C)創通・サンライズ