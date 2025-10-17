YUKI、新曲「Share」12・17発売 劇場アニメ『この本を盗む者は』主題歌「音楽に没入する冒険を、この歌でシェアできたら」【コメント全文】
シンガー・ソングライターのYUKIが12月17日、新曲「Share」をCDシングルとしてリリースする。16日に発表され、YUKIも自身のインスタグラムで伝えた。
【写真】新曲を発表したYUKIの投稿
2024年6月にリリースしたアルバム以来、約1年半ぶりとなる新曲。12月26日公開の劇場アニメーション『この本を盗む者は』の主題歌に起用されている。
なお初回仕様盤は紙ジャケット仕様に加え、オリジナルステッカーを封入した特別パッケージとなっている。
映画は、2021年本屋大賞にノミネートされた深緑野分氏による人気小説を原作とした内容。2人の少女が“本の世界”を駆け巡る謎解き冒険ファンタジー。
■YUKI、コメント
本を読むと、その世界に入り込んで出られない感覚になります。
続きが気になり、またあの世界に戻りたくなるのです。
主題歌のお話をいただいて本作を読み進めながら、深冬と真白と、読長町の皆とともに壮大な冒険をしました。
現実逃避という言葉がありますが、音楽を聴くことも読書体験に似ていると思います。
人と人とは、100％分かり合えることはなくとも、交差する一筋の光を分かち合うことで友達になるのではないかなという希望を込めて「Share」を作りました。
音楽に没入する冒険を、この歌でシェアできたら嬉しいです。
ぜひ映画館で聴いてください。
