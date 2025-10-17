◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦 ドジャース―ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、２連勝で迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦の本拠地・ブルワーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２点をリードした２点をリードした７回２死走者なしの４打席目は、４番手左腕・ケーニッグと対戦して空振り三振に倒れた。

両軍無得点、初回先頭の１打席目は、３試合連続の対戦となった先発左腕・アシュビーから右翼線への三塁打。２球で追い込まれたが、カウント１ボール、２ストライクから５球目の外角低めのスライダーに手をいっぱいに伸ばして食らいついた。地区シリーズ以降では７戦、３１打席目で初めて出た長打だった。さらに続くベッツの右中間への適時二塁打で生還。幸先よく先取点のホームを踏んだ。

初回途中からは最速１０４・３マイル（約１６７・８キロ）の怪物新人・ミジオロウスキーが登板。２回に先発・グラスノーが追いつかれ、同点の２回２死一塁の２打席目で大谷は対戦したが、内角低めのスライダーを捉えきれず二ゴロに倒れた。５回２死走者なしの３打席目は３球で空振り三振を喫した。

ドジャースはレギュラーシーズンで６戦全敗だったブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第１、２戦で敵地ながら２連勝。大谷は、６日（同７日）の地区シリーズ第２戦、敵地・フィリーズ戦の４打席目で右前適時打を放ってから、今季ワースト１９打席連続無安打とブレーキだったが、１４日（同１５日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦、敵地・ブルワーズ戦の４打席目に右前適時打を放ち、４試合、２０打席ぶりの安打をマークし、復調の兆しを見せていた。

前日１５日（同１６日）には今季の開幕後では初めて志願してフリー打撃を敢行。推定飛距離１５０メートルの特大弾など３２スイングで１４本が柵越えと復調へ快音を響かせた。会見では「しっかりした打席をまずは送れるように、打席のクオリティーを高めていくというのがまず１番最初にやるべきこと」と静かに闘志を燃やしていた。ロバーツ監督も「グレートだった。フィールドに出て打球の軌道を確かめることも重要。ルーチンを変える姿勢は評価できる。いいことだと思う。悪いことではないと」評価していた。

あす１７日（同１８日）の第４戦では先発登板する予定となっている。試合前にはキャッチボールをして最終調整していた。