ETF売買動向＝17日寄り付き、日経レバの売買代金は176億円と低調 ETF売買動向＝17日寄り付き、日経レバの売買代金は176億円と低調

17日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比13.6％減の540億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同36.2％減の289億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> 、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> 、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> 、ｉシェアーズ ゴールド ＥＴＦ <314A> など14銘柄が新高値。ＭＡＸＩＳ日本株高配当７０ <1499> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 天然ガス上場投資信託 <1689> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が8.24％高、ＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ <1490> が7.40％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は5.95％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は5.00％安、ｉＦｒｅｅ 米債 ７－１０年（為替ヘッジなし） <2015> は3.91％安、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ レバ２倍 <2239> は3.27％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は3.23％安と大幅に下落している。



日経平均株価が510円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金176億2800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均291億4000万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が36億9600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が16億3300万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が14億2200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が13億4600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が13億1200万円の売買代金となっている。



