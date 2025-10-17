タレントのつるの剛士（50）がギターを演奏しながら子どもたちとともに、妻の誕生日を祝福する様子を披露した。

【映像】つるの剛士、“顔出しが話題”の妻＆ギターで祝福する様子（動画あり）

2003年、当時スタイリストだった美紀さん（51）と結婚したつるの。2男3女、5人の子どもを育てている。

これまでInstagramでは、美紀さんがリビングで編み物をする姿や、つるのの誕生日での顔出し夫婦ショットなどを投稿。「編み物集中してる奥さまの姿がまたお美しい」「美紀さん若ーい」などと話題になっていた。

子どもたちとともに妻の誕生日を祝福する様子

10月16日の更新では、妻・美紀さんの51歳の誕生日を子どもたちと祝福する様子を公開。「私、テンション上がりそのまま息子とシャンパン飲みながらチェスやってたみたいですが、今朝ソファーで目が覚めました。我が家の太陽！女神！美紀ちゃん誕生日おめでとう。笑顔多き健やかな1年を」とコメントしている。

この投稿にファンからは、「これからも夫婦ラブラブでいてください」「奥さんお誕生日おめでとう。本当に仲がいいご家族だね」など様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）