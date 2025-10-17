¡ÖÁ°¸¶¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡ÖÎÞ¤ÇÁ°¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤â´¶¼Õ 12Æü¤Ë»àµî¡¢Á°¸¶ÍºÂç¤µ¤ó¤ËM¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬ÁÓ¾Ï¡¦ÌÛÅø¤Ç°¥Åé¤Î°Õ¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÌÜ¤òÊÄ¤¸¡¢Ìµ¸À¤Ç´¶¼Õ¤ÈÏ«¤¤¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢10·î16Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Î³«»ÏÁ°¡¢12Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µM¥ê¡¼¥¬¡¼¡¦Á°¸¶ÍºÂç¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯68¡Ë¤Ø¤Î°¥Åé¤Î°Õ¤È¤·¤ÆÌÛÅø¤òÊû¤²¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁ°¸¶¤µ¤ó¤ËÌÛÅø¤òÊû¤²¤ëM¥ê¡¼¥¬¡¼¤¿¤Á
¡¡Á°¸¶¤µ¤ó¤Ï1981Ç¯¤ËÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤ËÆþ²ñ¡£¹¶·âÅª¤ÊËã¿ý¤«¤é¡ÖÃÏ¹ö¤ÎÌçÈÖ¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á¡¢ÃÄÂÎºÇ¹âÊö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ëË±Ñà°Ì¤ò4ÅÙ¡¢½½ÃÊ°Ì¤ò5ÅÙ¡Ê±ÊÀ¤»ñ³Ê¡Ë³ÍÆÀ¡£M¥ê¡¼¥°¤ÏÁÏÀßÇ¯¤«¤éKONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ë¤È3Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸å¤ËÍ¦Âà¡£¤½¤Î¸å¤âÅÙ¡¹¥Á¡¼¥à¤Î¹µ¼¼¤òË¬¤ì¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÍ¥¤·¤¡Ö¤ªÉã¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤·¤Æ¸åÇÚ¤¿¤Á¤ò·ãÎå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤Æ¤âÄ¾Á°¤Þ¤ÇÂÐ¶É¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ýÉÂ¤¬°²½¡£12Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬15Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¡¦¥Õ¥¡¥ó¤¬Áá¤¹¤®¤ë»à¤òÀË¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢³ÆÁª¼ê¤Ï¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÂµ¤ËÁÓ¾Ï¤ò¤Ä¤±¤ÆÆþ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Âè1»î¹ç¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤Ï¼Â¶·¡¦¾®ÎÓÌ¤º»¤è¤ê¡¢ÌÛÅø¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£¸ø»ä¤È¤â¤ËÃç¤¬¤è¤«¤Ã¤¿KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦º´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤é¡¢2ÂòÆ±»þ³«ºÅ¤Ë¤è¤êÃåÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿·×8Áª¼ê¤¬ÌÜ¤òÊÄ¤¸¡¢ÌÛÅø¤òÊû¤²¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁ°¸¶¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡ÖÁí¿ã¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÎÞ¤ÇÁ°¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
