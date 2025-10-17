元タレント、グラビアアイドルで現在は結婚相談所「Agum」の代表を務める山本早織氏（39）が17日までにインスタグラムを更新。第2子妊娠を公表した。

「不妊治療1年かけて第二子妊娠しました」と前置きした上で「2度の失敗から『私やるべき事まだある』と気づき、妊活のために時間とお金を最優先に使い 無事妊娠7週目心拍確認されました」と書き出した。

「私は7年以上、選択理論心理学と成功哲学を、アチーブメントで学び 仕事、結婚、子育て、妊活 全てにこの技術を使ったと自負してます もちろん何度も落ち込みを選択したし、泣いたし、なんで私ばっかりって被害者になったり 全てにおいて効果的じゃない選択もした…」と複雑だった胸中を告白。「でもその都度 『なんのために私生きてるの？』『なんのためにわたしやるの？』って自分に問いかけ続け、やるべき事、手放すもの、を選択してきました」と記述。

「【旦那さんに最高の家族をつくる】これが私が結婚した理由で【師匠(息子)に兄弟をつくる】これが息子への最大のプレゼント そう決めて 今は私が私らしく生きるとか やりたいことを選択することは忍耐することを選択してきました」とつづった上で「この考え方が正解だとも思わないし それぞれの家族の形があると思います。私にとっては私の人生の10年間は家族のやりたいこと幸せだと思うことを最優先にする そうコミットできてから 働きたい働き方、求めてた家族の形に整った気がします。いまから出産が楽しみ。チームメイトが増えます」と締めくくった。

山本氏は16歳当時、有楽町でスカウトされ芸能界デビューし、雑誌やドラマや舞台で活躍。デビュー当時は96センチのHカップ。当時の愛称は「さおりん」だった。24歳で引退後、生花デザイナーを経て現在は結婚相談所「Agum」の代表を務めている。18年に実業家の一般男性と再婚している。

山本氏は今年1月5日放送のフジテレビ系「ザ・ノンフィクション」（日曜午後2時）に出演。お笑いコンビ、ガッポリ建設の小堀敏夫の婚活アドバイザーとして登場。“クズ芸人”に婚活アドバイザーとして助言し、話題となった。