『べらぼう』”禁句”をぶつけた蔦重の戯けにプライド高き松平定信が大激怒！互いの胸中を考察【前編】

｢近頃『白河の清きに魚住みかねて 元の濁りの田沼恋しき』……なんて詠む輩もいるんですよ｣

べらぼう第39回『白河の清きに住みかね身上半減』では、「ふんどし野郎（松平定信／井上裕貴）」に禁句の、“田沼”の名前をぶつけた蔦重。「よく、言った」と拍手を送りたくなるような、けれどドキドキするような「戯け（たわけ）」ぶりでしたね。プライドの高い定信が、このセリフに激怒している様子が、濃い影をまとった後ろ姿からも見てとれました。

定信の悪政に対して怒り心頭の蔦重は、周囲を巻き込みながら、己の信じる道へと暴走。そんな彼に、鶴屋喜右衛門（風間俊介）と妻のてい（橋本愛）は、本気で怒りをぶつけて説教します。

「書を持って世を耕す」から「書を持って世に抗う」ことに決め、あくまでも「忖度した無難な本屋」にはならないと「己の信じる道へと暴走」する蔦重と、そんな彼を心配する周囲の人々。

己の信じる道を突っ走ることで現実が見えなくなり、周囲の人間が本気で諌めにかかるところは、蔦重と定信は似ています。今回は、第39回べらぼうを振り返りつつ、感じ入った場面を振り返りました。

わざわざ詮議の場にまで出向いてきた定信の心中

1790年（寛政２年）10月に地本問屋株仲間が発足、自主検閲をすれば新刊の発行を認められることとなりました。そこで、蔦重は、『教訓読本』と書いた袋に入れて売れば、お上は中身まで調べないだろう予測。

“行事（検閲する本屋仲間）たち”を言いくるめ、 吉原の『女遊びの指南書』を出版しました。けれども、お上にはバレて “絶版”を命じられ奉行所に引き立てられます。

以前蔦重は「田沼様のように、松平様に会って直接陳述をしたい」と言っていましたね。今回は取り調べという形ではあるものの、初めて定信と会う機会を得たことになりました。

かつて、蔦重を「大明神」と呼び崇めていた黄表紙ファンの定信。筆頭老中ともあろう幕府の重役が、一介の町の本屋の詮議にまで出てくるのは、「けしからぬので自ら見聞してやる」というよりも「蔦屋重三郎に会ってみたい」という好奇心が勝っていたのかも……と思いました。

「べらぼう」の森下脚本では、井上裕貴さん演じる松平定信は、子供っぽいところのある人物。難しい表情を作りながらも内心「初めて蔦屋重三郎に会えるぞ。どんなやつなんだろう」なというワクワク感と「どのような人間であろうと、言い負かしてやる」という気負いを感じました。（詮議の場に登場した定信からは、「よっしゃあ〜！」という心の声が聞こえたような気が……）

『手段詰物／娼妓絹籭』 出典: 国書データベース，https://doi.org/10.20730/100016171

自信満々の定信に“反骨の炎”を燃やす蔦重

御三卿の家に生まれ、生活において苦労知らずの定信は、蔦重が本で吉原に客を呼び込み、「困窮する女郎や楼主たちを助ける」という思いを持っていることなど想像できるわけはありません。

「遊ぶ場所を無くせ！」と岡場所を廃止したせいで、生活に困窮した女郎が吉原に押し寄せこのままでは地獄になってしまう……と妓楼主たちも困り果てているのですが、そんなことは想像すらできないでしょう。

蔦重の本を “好色本”としか捉えない定信は、これは教訓本だと主張する蔦重に、「好色本か教訓本か決めるのはうぬではなく私だ。かようなものは二度と出さぬと誓え！」と命じるのですが……。

民の苦労を知らない・居丈高・上目線の定信の申し渡しに、「おっしゃる通りでございます！へへぇえ」と、平身低頭するような蔦重ではありません。期待通り、そんな定信に対し、蔦重の“反骨の炎”が燃え上がりました。

一瞬、考え込むような表情を見せたものの、「ふんどしに頭を下げるなどとんでもねえ。今ここで反発をやめたら亡くなった人々に申し訳ないし吉原も救えない。」と思ったのでしょう。

定信を見据え、急に、「越中守様は、透き通った美しい川と濁った川、魚はどちらを好んで住むと思われますか？」と尋ねます。とうとう、来ましたね。かの有名なアレです。間違いなく定信が激怒する、あの有名な歌です。

｢魚の話などしておらん！｣という定信に、｢まあ、左様なことはおっしゃらず。“雲の上のお方”とお会い出来るなんて、めったねぇわけで…｣と返します。蔦重の「調子のよさ」にエンジンがかかってきたのがわかりました。「ふん」と小馬鹿にする定信でしたが、“雲の上のお方”に、ちょっと気をよくしたような感じがしました。

定信は、「濁りのある水のほうが、餌も豊か、敵からも身を隠しやすい。住みやすかろう」と答えます。まんまと、蔦重の術中にハマっていくのが面白かったですね。

その答えに、蔦重は「私は……人も魚とそう変わらねぇと思うんでさ」と切り出しました。ハラハラしつつも、この後どうやって定信を言い負かすのか、ワクワクする展開となりました。

NHK大河「べらぼう」公式サイトより

“白河の水の清きに魚住みかねて元の濁りの田沼恋しき”が登場

「人ってな、どうも濁りを求めるところがありまして。上手い飯が食え、面白ぇ遊びが出来て、怠けてても怒られない、そんなところに行きたがるのが人情だ」と説く蔦重。

定信は「そんなことは百も承知」と言い返します。自身が提唱する「論語の精神」では、“人間は欲深く誘惑に弱いもの。それゆえに論語の精神で、自分を厳しく律することが必要だ”と教えています。

蔦重のいうように定信は、「人は弱い」ということは、理屈上では分かっているはずです。

「そりゃそうだ。五つで『論語』を諳じられた世に希な賢いお方に…ご無礼いたしました」という蔦重の言い方。「お前は、論語の世界だけで、現実の世の中を知らねえだろ」という、非難めいた冷笑ニュアンスを感じたようで、ぐぬぬと怒りの表情になる定信です。

「これは御存知で？近頃、“白河の水の清きに魚住みかねて元の濁りの田沼恋しき”なんて詠む輩もいるんですよ〜」と、実に、ドストレートな反撃を与えます。「田沼の名前だしちゃったか〜怒るぞこれは！」と、そばにいた奉行が思わず定信の顔を伺ったのがおもしろかったですね。

田沼意次（牧之原市史料館所蔵）

ドラマではこの瞬間、定信を背後から写しているので表情はわからないのですが、ビキビキと青筋を立てて目を剥く定信の表情が、目の前に浮かぶようでした。

さらに蔦重は、とぼけて「そういう揶揄する民はけしからんです」と言い「越中守様が、どぶさらいをやってくださっているから」と嫌味な言い方でほめそやします。

こういう嫌味な言い方をさせると、蔦重は天下一品ですね。泥水啜って這い上がってきた商売人に、坊ちゃん育ちの定信がかなうわけもありません。

さらに、蔦重は「だから、あくまでも教訓だと好色本をだせば越中守様はやはりわかっている！と評判になるはず」と、無茶苦茶な理屈をつけます。

ここの蔦重と定信のバトルは、実物でした。「世間知らずにわかってたまるかという怒り」を抑え、思い切り「戯けたセリフで最上級に皮肉る蔦重」と、「一方的に小馬鹿にされ捲し立てられ、言い返せず悔しい気持ちを抑えつつ、けれども目が血走っていく定信」の表現が見事だったと思います。

松平定信（自画像） - 鎮国守国神社（三重県桑名市）

己が信じる道へとまっしぐらに突き進み、周囲がついていけなくなっていく蔦重と定信。けれども、彼らにはそれぞれに戒めてくれる人たちがいたのでした。

【後編】では、 周囲の人々の愛ある忠告・叱咤、衝撃的な処罰を受けつつ、その大ピンチを笑いとばし「そうきたか！」と唸るような起死回生のアイデアを出すという、しなやかな蔦重らしさが戻ってきた流れを考察します。