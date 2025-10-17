森保ジャパンが、W杯最多優勝（5回）を誇るサッカー王国ブラジル相手の歴史的初勝利。その余韻は翌日以降も続き、スポーツメディアが「ミラクル大逆転劇」「W杯優勝を狙う日本が力を世界に示した」と盛り上がれば、サポーターもSNSの書き込みで「日本サッカーの進化を実感！」「W杯で大きなことをやってのける予感！」とお祭り騒ぎだ。

森Jはパラグアイと引き分けも「秘密兵器」MF斉藤光毅の実戦投入は確かな収穫

中でも、10日のパラグアイ戦の終了間際の劇的同点弾、ブラジル戦の決勝ゴールでFW上田綺世（フェイエノールト／オランダ）の評価がウナギ上りだが、「南米2カ国との試合で、森保監督ら首脳陣から最も高い評価を受けたのは、ボランチ（守備的MF）として先発したMF佐野海舟（マインツ／ドイツ）です」とサッカー関係者がこう続ける。

「これまでボランチは英プレミア・リバプールのMF遠藤航、ポルトガルの強豪スポルティング所属のMF守田英正の鉄板コンビだったが、遠藤はリーグ戦でベンチ要員として出場機会を大きく減らしており、32歳という年齢的な衰えも指摘されている。守田は2024年からふくらはぎ痛が慢性化して戦線離脱が増えている。森保監督としては、以前から評価している佐野を、プレースタイルの似ている遠藤の控えとして2026年北中米W杯に連れていくつもりだったが、ここ2試合のパフォーマンスを見て、ボランチの序列1番手にすることを決断したようです」

パラグアイ戦では「佐野回収」の真骨頂

佐野は自身の名前の「海舟」をもじり、サッカーファンから「佐野回収」と呼ばれている。

パラグアイ戦の前半終盤、そんな佐野の真骨頂ともいえるプレーが飛び出した。中盤エリア右で相手の横パスをインターセプト。プレスを掛けてきた左斜めの相手の動きをフェイントで止めた後、そこから相手右エリアを40メートルドリブルで駆け上がった。右足で放り込んだクロスは、走り込んだFW小川航基（NEC／オランダ）、FW南野拓実（モナコ／フランス）に合わなかったが、ボールを回収すると即座に持ち込んで決定機を演出するという持ち味を存分に発揮したシーンだった。

「このプレーで森保監督もコーチ陣も『これから佐野をボランチの1番手にする』ことで一致したようです。佐野には別のストロングポイントもある。パラグアイ戦ではMF田中碧（英プレミア／リーズ）、ブラジル戦ではMF鎌田大地（英プレミア／クリスタル・パレス）とタイプの違う選手とダブル・ボランチとして先発したが、自分の良さを発揮しながら、ペアを組んだ相方の長所をうまく引き出す能力が高い。このことも佐野の評価爆上がりの要因となっている」とは、前出の関係者だ。

◇ ◇ ◇

そんな佐野だが、下半身スキャンダルで逮捕されたのは記憶に新しい。結果的に不起訴処分となったものの、本人にとっては、人前に再び立ち、日の丸を背負う決断を下すまでに深い葛藤と苦悩があったという。いったいどういうことか。サッカージャーナリスト・森雅史氏が読み解く。

