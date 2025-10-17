½ÀÆ»¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¾¾ËÜ·°¤µ¤ó¤Ï2½µ¤Ë1ÅÙ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¤ÇÄéËÉ¤Ø¡Ö¶»¤Î±ü¤Ë¤ÏÂçÊª¤Ø¤Î³éË¾¤¬¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú²æ¤³¤½¤ÏÂÀ¸øË¾ ¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤Î°ìÉ¤¡Û
¾¾ËÜ·°¡Ê½ÀÆ»½÷»Ò¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡»ä¤ÎÄà¤ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÍÄ¾¯´ü¡¢Éã¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£½ÀÆ»¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êµ÷Î¥¤¬±ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2016Ç¯¤Î·ëº§¤¬Å¾µ¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û175¥»¥ó¥Á¤ÎËÜ¥¿¥Á¥¦¥ª¤ËÁ¥¤Î¾å¤ÏÂç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë ¥¿¥âÌÖ¤ò2¤Ä»È¤Ã¤Æ°ú¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿
¡¡É×¤Î¼Â²È¤¬¹âÃÎ¸©¤Ç¡¢¤ªµÁÉã¤µ¤ó¤ÏÀ¸¿è¤ÎÄà¤ê¿Í¡£Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤ËÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÁ¥¤Ë¾è¤ê¡¢µù»Õ¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÂçµù¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£µ¢¾Ê¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢¥«¥Ä¥ª¤ä¥Ò¥é¥á¤Ê¤É¤Ê¤É¿©Âî¤Ë¤Ï¿·Á¯¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤µ¨Àá¤Îµû¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Åß¤Ë¤ÏµðÂç¤Ê¥¯¥¨¤ÇÆé¤ò°Ï¤à¤³¤È¤â¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡£Äà¤Ã¤¿µû¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¡¢»ä¤â¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¼«Á³¤ËÍ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡17Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¡£19Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯»þ´Ö¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í§Ã£¤È²£ÉÍ¤«¤éÁ¥¤Ë¾è¤ê¡¢¥«¥ï¥Ï¥®Äà¤ê¤Ø¡£¤·¤«¤·¡¢Á¥Ä¹¤µ¤ó¤¬¡ÖºòÆü¤ÏÄà¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¤§¡×¤Ê¤ó¤Æ¥Ü¥ä¤¯¤¯¤é¤¤½Â¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢°ìÉ¤¤âÄà¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²ù¤·¤µ¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¸Ç¤¯¿´¤ËÀÀ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤ÆÂ©»Ò¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¹²¤¿¤À¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢Äà¤ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ÏÉõ°õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¿ôÇ¯¡£Â©»Ò¤¬À®Ä¹¤·¤ÆÄéËÉ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤È¤¹¤Ã¤«¤êÌ´Ãæ¤Ë¡£°Ê¹ß¡¢Â©»Ò¤ÎÇ®ÎÌ¤Ë²¡¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç¡¢½Õ¤È½©¤Ï2½µ¤Ë1ÅÙ¡¢²ÈÂ²4¿Í¤Ç°ËÆ¦¤ÎÄéËÉ¤Ø·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Äà¤ê¤Ï¤¿¤À¤ÎÍ·¤Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂçÀÚ¤Ê³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â©»Ò¤Ï¡ÖÌ¿¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤·»Ï¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Äà¤Ã¤¿µû¤Ë¤É¤ì¤À¤±°¦Ãå¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ÊÁ°¤Ï»þ¡¹¤¢¤Ã¤¿¿©¤Ù»Ä¤·¤¬¡¢µû¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢²È¤Ç¤ÏYouTube¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¡¢³°¤ÎÀ¤³¦¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢Äà¤ê¤Ï¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÃ¼Ëö¤È¤âµ÷Î¥¤òÃÖ¤±¤ë¤«¤é¡¢¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌî½Ã¤Îµ¤ÇÛ¡×¤Çµû¤¬Æ¨¤²¤ë
¡¡¤¤¤¤¤³¤È¤º¤¯¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄéËÉÄà¤ê¤Ç¤ÏÁÀ¤¨¤ëµû¼ï¤â¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤ÏÂçÊª¤òÄà¤ê¾å¤²¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤Î»×¤¤¤¬¥«¥ï¥Ï¥®Äà¤ê¤Î»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Î½ÕÀè¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤±¤¹¤ÎÄà¤êËÙ¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¥¿¥¤¤ò³Ý¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥ä¥Ã¥¿¡¼¡ª¡¡¤È´î¤ó¤À¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢Â©»Ò¤¬¡ÖËÍ¤¬¡ª¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç´È¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤ä¤ê¡Ä¡Ä¡£¤è¤Ã¤Ý¤É¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤«¤é1½µ´Ö·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÝ°é±à¤Ç¤â¼þ¤ê¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡£Äà¤êÇ®¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÅÐ±àÁ°¤Î1»þ´Ö¡¢ÄÌ±àÏ©¶á¤¯¤Î¾®Àî¤ÇÄ«Äà¤ê¤ËÉÕ¤¹ç¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»Ñ¤Ë¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î½Ö´Ö¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤¿¤Ó¡¢ËÜÅö¤Ï»ä¤Î¤À¤¾¡¢»ä¤¬Äà¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é»ä¤Ë¤âÂçÊª¤¬Äà¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥¸¤è¤êÂç¤¤Êµû¤òÄà¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£½ÀÆ»¤ÇÇÝ¤Ã¤¿½¸ÃæÎÏ¤äÇ¦ÂÑÎÏ¤Ê¤É¤ÏÄà¤ê¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿´¤Ê¤·¤«¡ÖÌî½Ã¤Îµ¤ÇÛ¡×¤Çµû¤¬Æ¨¤²¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤âÀìÌç²È¤ÎÊý¤¬°ì½ï¤Ê¤é¡¢»ä¤Ç¤âÄà¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤«¤é¤Î¤ªÍ¶¤¤¤¬Íè¤ëÆü¤òÂÔ¤Á¾Ç¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¾¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥«¤òÄà¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£²¿ÅÙ¤«Ä©Àï¤·¤Æ¤â¥À¥á¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤ä²ÈÂ²¤ÎÈá´ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ÂÁ´Âè°ì¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯Äà¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê¹½À®=¿ùÅÄÈÁ¿ò¡¿Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¡Ë
¢¦¾¾ËÜ·°¡Ê¤Þ¤Ä¤â¤È¡¦¤«¤ª¤ê¡Ë¡¡1987Ç¯9·î11Æü¡¢ÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£5ºÐ¤«¤é½ÀÆ»¤ò»Ï¤á¡¢2012Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Ç¶â¡¢16Ç¯¥ê¥ª¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡Ê¤¤¤º¤ì¤â57¥¥íµé¡Ë¡£»î¹ç¤ËÎ×¤àºÝ¤Ë¸«¤»¤¿·ã¤·¤¤Æ®Áè¿´¤Èµ¤Ç÷¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Þ¤Ê¤¶¤·¤«¤é¡ÖÌî½Ã¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£19Ç¯¤Ë°úÂà¡£¸½ºß¤Ïê¥À¥·¡¼¥º¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤ÇÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à»ö¶È¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£