13日に閉幕した大阪・関西万博。会期中、毎夜開催されてきたドローンショーは、最終日限定の演出が話題を呼んだ。

閉幕日当日はショーが終わると、夜空に突然、万博の公式キャラクター「ミャクミャク」が。ドローンによって巨大ミャクミャクがサプライズで描き出された。ミャクミャクは「184日間、本当にありがとう！」「また、どこかで会えるといいな！ それじゃあみんな、センキュー！」と来場者に別れを告げると夜空に消え、場内には大きな拍手が湧いた。この様子は各種メディアに取り上げられ、SNS上でも注目を集めた。

実は、このショーで飛行していたドローンは、中国メーカーが開発したものだ。ショーの運営会社「レッドクリフ」（東京都）によると、使用されたのは「EMO-JP」という機種だ。中国のドローンメーカー、ハイグレート社の製品を、共同で日本仕様に改修したものだという。

中国はいまや「ドローン大国」と呼ばれている。400社以上が中国国内でドローンを製造し、世界シェアは7〜8割に達する。

ただ、中国製ドローンをめぐっては、「飛行データが中国に流出する」といった懸念の声が少なくない。日本政府は2021年度から、中国製ドローンの新規購入を事実上排除している。国内企業でも、中国製を国産に切り替える動きがある。

しかし、そうも言ってられないのが日本の農業分野だ。こちらも中国製ドローンが席巻しており、代表的なのは世界最大手DJI社。高性能かつ安価なため農家の間でも人気が高く、同社のドローンを用いた農業従事者向け研修会が頻繁に開かれているほどだ。

小泉進次郎農相も、14日の会見でドローン活用について言及した。自民党の高市総裁就任に関連し、記者から「コメ増産方針は維持されるのか」と問われると、こう答えた。

「総裁選では、高市総裁は乾田直播やドローン活用など新技術を後押ししていくと話していた。こうした技術を活用し、米の安定供給と安定価格の両立を図っていくのは揺らがないのではないか」

高市が農業分野でのドローン活用を推奨するとなると、当然、中国製ドローンに頼らざるを得なくなるだろう。

「反グローバリズム」を掲げる国政政党も出てくるなど、中国製品には厳しい目が向けられる。しかし、存在感を増す中国製ドローンを前に、完全に排除するというのは現実的ではなさそうだ。