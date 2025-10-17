ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤¿2ÅÙÌÜ¤ÎÌôÊªµ¿ÏÇ¡Ä¸µ¸òºÝÁê¼êÂáÊá¤â¡ÈÇ¢¸¡ºº¥·¥í¡É¤Ç½÷Í¥Å¾¿È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿²áµî
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤³¤È¤¬Áû¤¬¤ì¤¿ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê50¡Ë¤Ë¡¢ÌôÊªµ¿ÏÇ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¡Ê10·î23Æü¹æ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆÁÒ¤¬Ä¾¶á¤ÇºÇ¸å¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿ÍâÆü¤Î8·î20Æü¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÄÌ¾Î¡¦¥Þ¥È¥ê¡Ê¸üÏ«¾Ê´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¡Ë¤¬ÊÆÁÒ¤Î¼«Âð¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎÌôÊª¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÊÆÁÒÎÃ»Ò¤â¹ËöÎÃ»Ò¤â¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤â¡Ä¡È¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¡É¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤ÎÀ§Èó
¡¡ÁÜºº¤ÎÏÃ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿º£·î7Æü¡¢¹Á¶è¤Ë¤¢¤ëÊÆÁÒ¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬¤Ä¤á¤«¤±¤¿¤¬¡¢»öÂÖ¤ÏÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸°¤ò°®¤ë¤Î¤¬ÊÆÁÒ¤È2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éàÈ¾Æ±À³¾õÂÖá¤Ë¤¢¤ëÎø¿Í¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¥À¥ó¥µ¡¼A»á¡£Èà¤Ï¥Þ¥È¥ê¤¬ÁÜºº¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿º¢¤«¤éÊì¹ñ¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ëµ¢¹ñ¤·¤ÆÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤áÁÜºº¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡ÊÆÁÒ¤¬ÌôÊªÁûÆ°¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£1992Ç¯¤Ë¥ª¥¹¥«¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¼çºÅ¤Î¡ÖÂè6²óÁ´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Î¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¸å¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØCanCam¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤À¤¬¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ëÁ°¤Î98Ç¯¤Ë»öÌ³½ê¤ËÆâ½ï¤ÇÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬³Ð¤»¤¤ºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃË¤Ï²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÄÇ¯¼Â¶È²È¤È¸À¤¦¿¨¤ì¹þ¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Î¢¤Î´é¤Ï»ØÄêË½ÎÏÃÄ¤Î¹½À®°÷¤À¤Ã¤¿¡£ÃË¤ÏÊÆÁÒ¤È½Ð²ñ¤¦Á°¤ËÊÌ¤Î½÷À¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢ÊÆÁÒ¤È¤ÏÉÔÎÑ´Ø·¸¡£ÃË¤¬³Ð¤»¤¤ºÞ¤Èº¾µ½¤Ç2ÅÙÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼Ì¿¿½µ´©»ï¡Ø¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¤³¤È¤ÇÈ¯³Ð¤·¡¢µ¿ÏÇ¤ÏÊÆÁÒ¤Ë¤â¹ß¤ê¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡Åö»þ¡¢¥ª¥¹¥«¡¼¥×¥í´´Éô¤È¿Æ¤·¤«¤Ã¤¿¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÅö»þ¡¢ÊÆÁÒ¤Î°é¤Æ¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ë»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¡Ê¤Î¤Á¤Ë²ñÄ¹¡Ë¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢ÊÆÁÒ¤ÈÊì¿Æ¤ò»öÌ³½ê¤Ë¸Æ¤ó¤Ç»ö¾ð¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆÁÒ¤ÏÃË¤¬Ë½ÎÏÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â´ûº§¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤é¤º¡¢Ç®¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÊÆÁÒ¤âÇ¢¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»öÌ³½ê¤¬Å°ÄìÅª¤Ë¥¬¡¼¥É¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤Ë»Ù¾ã¤òÍè¤¿¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÊÆÁÒ¤Ï¤½¤Î1Ç¯¸å¤Î99Ç¯¤Ë¡Ø½÷Í¥Àë¸À¤ªÈäÏªÌÜÈ¯É½²ñ¡Ù¤ò³«¤¡¢°Ê¹ß¡¢½÷Í¥¤È¤·¤ÆËÜ³Ê³èÆ°¡£¾¾ËÜÀ¶Ä¥¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£12Ç¯10·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼¾¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡Ù¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ÆÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£¡Ö»ä¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤Î·è¤áÂæ»ì¤Ç»ëÄ°¼Ô¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤¬¥·¥ê¡¼¥º²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÆÁÒ¤Ïà¹ñÌ±Åª½÷Í¥á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ÃË±¿¤¬°¤¤¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë
¡¡ÊÆÁÒ¤Ï14Ç¯12·î¤Ë¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥Ð¡¼¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿2ºÐÇ¯²¼¤Î¸µÂç¼ê¾ðÊó²ñ¼Ò¼Ò°÷S»á¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²ñ¼Ò·Ð±Ä¼ÔS¤Î»á¤ÈÅÅ·âÆþÀÒ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ï¤º¤«3¤«·î¸å¤ËÊÌµï¡£¸¶°ø¤ÏS»á¤Î¥â¥é¥Ï¥é¤À¤Ã¤¿¡£S»á¤¬Î¥º§¤Ë±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤ËÅ¥¾ÂÎ¥º§·à¤ËÈ¯Å¸¡£Àµ¼°Î¥º§¤Þ¤Ç2Ç¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡Î¥º§¸å¡¢»Å»ö¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆÁÒ¤Ï¡¢2020Ç¯3·î¤Ë¥ª¥¹¥«¡¼¥×¥í¤«¤éÆÈÎ©¡£¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ª¥¹¥«¡¼¤ÇÄ¹Ç¯¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿B»á¤¬¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡£
¡Ö¤½¤Îº¢¤«¤é¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¤ÎA»á¤È¿¼¤¤´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢B»á¤È»Å»ö¤ò½ä¤Ã¤Æ°Õ¸«¤¬ÂÐÎ©¡£B»á¤Ï°ìºòÇ¯¡¢ÊÆÁÒ¤Î¤â¤È¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¶áÇ¯ÆñÉÂ¤ä»ýÉÂ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÆÁÒ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÌôÊªµ¿ÏÇ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥Þ¥È¥ê¤ÎÁÜºº¼¡Âè¤Ç¤Ï½÷Í¥À¸Ì¿¤Ë¥¥º¤¬¤Ä¤¡¢ÃË±¿¤¬°¤¤¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÊËÜÂ¿·½¡¿·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
