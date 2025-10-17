¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Î¡ÈÉÔÎÑÁê¼ê¡É¸µ¥°¥é¥É¥ë¤¬SNSÅà·ë¡© ´Ñ¸÷Âç»È¤ò°Ñ¾ü¤¹¤ë¹ÔÀ¯Ã´Åö¼Ô¤¬¡Ö¸½ºßÃÏ¡×¤òÅú¤¨¤¿
¡¡10·î21Æü¾¤½¸¤ÇÄ´À°¤¬¿Ê¤àÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¡¢ÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡Ê56¡Ë¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤«¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¼Ì¿¿½µ´©»ï¡ÖFLASH¡×¤Ç¶ÌÌÚ»á¤¬ÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Îà¤½¤Î¸åá¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï15Æü¡¢¡Ô¡ÈÉÔÎÑÁê¼ê¡É¥¿¥ì¥ó¥È¡Ê40¡Ë¤ÎSNS¤¬Åà·ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Õ¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡¢¤³¤Î¥°¥é¥É¥ë¤¬ÁûÆ°¸å¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆSNS¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤òºÆ³«¤·É½ÉñÂæ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿ÌðÀè¡¢X¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅà·ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡ÖÈà½÷¤Ï¡Ø¸¶°ø¤ÏÉÔÌÀ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÌ¤ÎSNS¤ÇÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤ÏÀ¯¶É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ØÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤È¤ë¤ä¤ó¡Ù¤È´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Ä¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡Ö¾®Àô¤ß¤æ¤¤µ¤ó¤ÏÉÔÎÑÊóÆ»Ä¾¸å¤·¤Ð¤é¤¯ÄÀÌÛ¤ò¼é¤ê¡¢¸ø¤Î¾ì¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î2·î¤´¤í¤Ë¡ØSmart FLASH¡Ù¤¬ËÜ¿Í¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢Ìµ»ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡¤È¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡£
¡Ö¤³¤Î²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ç¶ÌÌÚ»á¤Ï¼«¤é½ÐÇÏ¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¸µ½°±¡µÄ°÷¡¢»³Èø»ÖºùÎ¤»á¤ËÉÔÎÑµ¿ÏÇÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜ¿Í¤¬2»þ´ÖÈ¾¤ËµÚ¤Ö²ñ¸«¤ò³«¤¤¤Æ¼áÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¸å¤Ë¸øÇ§¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸ÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤Ç¶ÌÌÚ»á¤Ï¡Ø¤ª¤ª¤à¤Í»ö¼Â¡Ù¤ÈÊóÆ»ÆâÍÆ¤òÇ§¤á¡¢ÅÞ¤«¤é3¥«·î¤ÎÌò¿¦Ää»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢3·î¤ËÂåÉ½¿¦¤ËÉüµ¢¤·¡¢»³Èø»á¤È¤Îº¹¤¬ÉÔ¸øÊ¿¤À¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¶ÌÌÚ»á¤¬¼óÁê¸õÊä¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢ÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤Î¤¢¤Ã¤¿½÷À¤È¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢²þ¤á¤Æ´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¢£º£Ç¯1·î¤Ë¹â¾¾»Ô´Ñ¸÷Âç»È¤Î¼«½ÍÍ×ÀÁ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡Ä
¡¡¤«¤¯¤·¤Æ¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éà±²Ãæ¤Î¿Íá¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¹â¾¾»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢Æ±»Ô¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»Ô¤Ï1·î¤Ë´Ñ¸÷Âç»È¤Î¶ÈÌ³¤òÅöÌÌ¤Î´Ö¹µ¤¨¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¸½ºß¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¹â¾¾»Ô¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤Ø¤Î¡Ê³èÆ°¼«½Í¡ËÍ×ÀÁ¤Ï4·î7Æü¤Ë»Ô¤¬¼è¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ÏÆ±»Ô´Ñ¸÷¸òÎ®²Ý¡£
¡Ö¸½ºß¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤«¡©¡¡´Ñ¸÷Âç»È¤Ï150¿Í¤Û¤É¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤Æ¡ÊÌµÊó½·¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢·Á¼°¤Î¤¿¤á¡ËPR³èÆ°¤ÎÆâÍÆ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´Ñ¸÷Âç»È¤Î°Ñ¾ü´ü´Ö¤Ï10Ç¯´Ö¡£ÆÃÊÌ¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ì¤ÐÅÓÃæ¤Ç²òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ç¤´ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡ÖÎáÏÂ11¡Ê2029¡ËÇ¯3·î31Æü¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡µ¿ÏÇ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿ºòÇ¯¤ÏÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»Ô¤Ë250·ï°Ê¾å¤Î¶ì¾ð¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£º£²ó¤Þ¤¿¶ÌÌÚÂåÉ½¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇÊóÆ»¤¬¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¤¬¡¢»Ô¤Ë¤Ï¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¤½¤Î·ï¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Î¡Ö¹ø¤Î¿ø¤ï¤é¤Ê¤µ¡×¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤À¤¬¡¢¤³¤Î´ü¤ËµÚ¤ó¤Ç¤³¤ÎÂÖÅÙ¤Ç¤Ï¡Ö½÷¡¹¤·¤¤¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤ÏÌÈ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡Ö°Ý¿·Ï¢Î©Æþ¤ê¡×´ÑÂ¬¤Ë¾Ç¤ê¤Þ¤¯¤ê¡Ä¡ÈÃË¤Î¼»ÅÊ¡É¤¬¸«¶ì¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î¼Ñ¤¨ÀÚ¤é¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£