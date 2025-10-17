俳優の山崎樹範（51）が17日までに自身のインスタグラムを更新。妻で女優の吉井怜（43）との夫婦ショットを披露した。

「非日常」と書き出すと、街を歩く自身と吉井の2ショットをアップ。「次の仕事のお勉強の為に裁判の傍聴に行きました。知らない所や人が多い所に行くとドキドキしてしまうので怜ちゃんを誘いました。久しぶりに2人でお出かけ。朝から電車で霞ヶ関へ」と回顧。

「初めて見る裁判は厳粛でとても緊張しました。1人じゃなくて良かった」とつづると、「私にとっては非日常の世界。そこに勤める方にとってはそれが日常の世界。皆様にとって日常の世界が私にとっては、ほぼ非日常の世界です」などと続けた。

「裁判の傍聴をして、改めて私は何も知らないんだなぁと痛感致しました。そして当たり前に隣にいてくれる怜ちゃんに改めて感謝をしました」とし、「帰りの電車は緊張が解けたのかウトウトしているうちにあっという間に着きました。いつもの帰り道。右側には怜ちゃん。この当たり前の光景を大事にしたいと思いました」締めくくった。

山崎の投稿に、フォロワーからは「久しぶりのツーショットに朝からニヤけてます」「仲良きことは美しき哉 貴方の隣の人はいと美しき哉」「お2人素敵です 大切にして下さいね」「素敵なShot」という反響が寄せられている。