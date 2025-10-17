テラテラ、新体制2ndワンマンライブで新曲披露！ 総選挙でトップ当選した藤田梨々花がセンターに
◆新体制2ndワンマンライブ「Lyrical Refrain」を開催！
アイドルグループ・テラテラは、2024年年末に新メンバー3名が加入したタイミングで、グループ名の改名を発表。2025年から心機一転を果たしグループ活動に邁進しているなか、10月8日（水）に新体制2ndワンマンライブを開催した。
会場となったSHIBUYA WWWXには、平日にも関わらず多くの観客が詰めかけており、推しカラーのユニフォームを着こなしていた。
メンバー登場前に、オープニングムービーがスクリーンに投影されると、「おっしゃーやったー！」といった声が聞こえてくるほど、会場のボルテージが一気に上がっていた。メンバーが登場すると、この夏を彩ったサマーソング『真夏のサンクチュアリ』のアップテンポなリズムに乗せて、大盛り上がりのライブがスタートしていく。2曲目には、これまた夏のラブソング『僕に恋しちゃいなよ』を披露すると、声を荒げながらコールをおくる観客が多数点在していた。吉田芽梨奈が「3曲目も楽しんでいこう！』とステージ上で叫びながら披露されたのは、『君に恋してサンセット』で、観客たちはノリノリで身体を揺らしていた。
最初の歌唱パートが終えると、メンバー達が自己紹介を行っていく。ねぎためなから「新衣装です！ 後ろにリボンがあって可愛いんです！ 気づいた？」と宣言すると、客席から「フー！」といった喜びの反応を見せていた。
自己紹介を終えると、すぐさま夏のバラードナンバー『夏結び』をしっとりと歌い上げていく。歌唱力が問われる楽曲だが、音程がずれず歌唱していて、練習の成果が発揮されていた。続けて定番曲の『StarDust』、『キラメキストーリー』、『Happy Smile』をパフォーマンスしていく。なお『Happy Smile』は、新体制では初めて披露したということで、メンバーから「披露出来て嬉しい」というコメントを残していた。
◆新曲『青春リフレイン』を初披露！ 藤田梨々花は作詞にも挑戦!!
MCパートに入ると、事前にサブスクで配信されていた新曲について言及していく。藤田梨々花「次の曲は、待望の新曲となっております？ 周りからめっちゃ良いと言われて嬉しいんです。それでは、新曲いっちゃいたいと思います！」と高らかに宣言しながら、初めて観客の前で新曲が披露される。
藤田梨々花がセンターを務める新曲『青春リフレイン』は、『テラテラ総選挙』というファン投票企画でトップ当選を果たした藤田が、新曲のセンター及び2ndワンマンライブで、一番目立つポジションでパフォーマンスをするという特典を得ていた。ピアノの伴奏イントロから始まり、「胸の奥で 溢れ出してゆく 青春リフレイン」という藤田のソロパートから転調していく。2000年代のJ-POPを想起させるポップナンバーで、恋する乙女の心境を綴ったラブソングとなっている。この王道青春系アイドルソングは、テラテラの『キラメキストーリー』や『靴音メロディ』などを手掛けた村田祐一氏が、作詞・作曲を務めている。さらに藤田梨々花も、作詞に携わっており、等身大の想いを歌詞に込めているという。なお楽曲の終盤では、池本しおりとハモリながら旋律を奏でており、美しい歌声に心惹かれてしまう。
本公演の最大の見せ場を披露して盛り上がりを作ったテラテラは、続いて『恋のレモネード』のサビで観客たちと“まぜまぜ”コールで息を合わせていた。さらに『MAKE A MiRACLE』では、ダンスパフォーマンスでキュートなメイクを施す女性を大胆に表現していくと、観客たちのコールも大きくなっていく。ライブの鉄板ソングとして定着している『恋してシンデレラ』、『サンライズ』、『シラユキ』を立て続けに歌い上げて、ワンライブの幕を閉じた。
