キンプリ永瀬廉、SixTONESにぜひともやってほしいこととは？「めっちゃおもろいで、その画」

10月15日深夜放送の文化放送『レコメン！』内の『King ＆ Prince 永瀬廉のRadioGARDEN』にて、King ＆ Princeの永瀬廉が、SixTONESのメンバーにやってもらいたいことを明かした。

番組では、リスナーから送られた、“娘の保育園の運動会で行われたパラバルーンの演技の題材曲がKing ＆ Princeの楽曲『What We Got 〜奇跡はきみと〜』で大盛り上がりだった”というメールを紹介。

これを受け、永瀬は、「めっちゃ嬉しいエピソード」「幼稚園の時やったな、俺もこれ」「可愛いねぇ、ちっちゃい子たちが1つのことをやってるのって」とコメントした。

また、パラバルーンが協調性や一体感を生むことを目的にしたものだと説明すると、「SixTONESにやってほしいね、これ。協調性、一体感っていうところで。絶対やったほうがいいです」「あのSixTONESがパラバルーンやったらめっちゃおもろいで、その画。普通に見てみたいわ、俺」「じゅったん（田中樹）に言ってみよ」と話した。

そして、「でも嬉しいな。なんかさ、俺が運動会の頃（使われてた曲が）嵐とかやったからさ」「それがさ、運動会で使われる側になってるとか、ヤバいよね。感動というか。頑張ってよかったなってめっちゃ思うわ」「ありがとうございます、素敵な報告」と喜びも覗かせていた。