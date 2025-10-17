横浜みなとみらいに「I’m donut ?」と「dacō」が同時OPEN！おいしいドーナツ＆パンで秋ピクニックを楽しも
生ドーナツ専門店「I’m donut ?（アイムドーナツ？）」、ベーカリーカフェ「dacō（ダコー）」が横浜エリアに初出店。
横浜みなとみらい『横浜ティンバーワーフ』1階に、10月17日（金）同時オープンします。
横浜みなとみらいに「I’m donut ?」と「dacō」がOPEN
I'm donut？横浜臨港パーク
福岡発の人気ベーカリー『AMAM DACOTAN（アマムダコタン）』の姉妹ブランドとして誕生した「I’m donut ?」と「dacō」。
横浜エリア初出店となる横浜臨港パーク店は、みなとみらい21地区・臨港パーク内の新複合施設『横浜ティンバーワーフ』1階にオープンします。
dacō横浜臨港パーク
両ブランドともに過去最大規模の店舗となる横浜臨港パーク店は、ライブ感あふれるオープンキッチンが設置された開放的な空間も魅力的。
「dacō」にはテラス席など広々としたイートインスペースもあり、目の前に広がる海の風を感じながら、できたてのドーナツやパンが味わえるそうですよ。
横浜限定「I’m donut ?」の新作ドーナツをチェック！
「I’m donut ?」には定番人気の生ドーナツに加え、店舗限定ドーナツもお目見えします。
横浜をイメージしたオールドファッション「マンハッタン」（税込421円）、ピスタチオ＆チョコが贅沢な「ドバイチョコレート」（税込572円）、かぼちゃづくしの生ドーナツ「かぼちゃのクリームチーズアマン」（税込432円）などの新作を含む約25種類のドーナツがラインナップ。
“選ぶ楽しさ”と“できたてを味わう高揚感”を堪能してくださいね。
「dacō」のピザ釜で焼いたナポリシリーズも楽しみ
「dacō」には、ピザ窯で生地を焼き上げる『ナポリシリーズ』の新作が勢ぞろい。
高温で焼きあげた生ドーナツ生地にきび糖をまぶした「生ナポリドーナツ」（税込258円）、自家製カスタードをたっぷり詰めた「生ナポリドーナツ カスタード」（税込422円）、プロシュート、カマンベール、バジルなどイタリアが詰まった惣菜系「ナポリサンド」（税込486円）など10種類以上の新作を含む、約50種類のアイテムが並びます。
飲むかき氷『ポターチェ』には、新作「焼きカボチャマロン＆アールグレイキャラメル」（税込680円）が登場。
クリームチーズにかぼちゃや栗を合わせた濃厚な自家製ソースに、アールグレイの香りとキャラメルが重なる秋にぴったりの1杯なのだとか。
朝8:00のオープン時には、シンプルなドーナツやパンを中心にラインナップ。
お昼にかけて多彩なパンが並ぶので、時間帯ごとに楽しめそうですよ。
「I’m donut ?」と「dacō」が同時オープンする『横浜ティンバーワーフ』には、海沿いの遊歩道や広大な芝生広場などがあるので、パンやドーナツを買って秋のピクニックを楽しんでみてはいかがでしょう。
※表示価格は税込8％のテイクアウト価格です。
※価格等は変更される場合があります。
■I'm donut？横浜臨港パーク
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-5 横浜ティンバーワーフ1階
※みなとみらい線・新高島駅、みなとみらい駅から徒歩15分、横浜市営バス ベイサイドブルー・パシフィコ横浜ノースから徒歩5分
営業時間：8:00〜19:00（完売次第閉店）
定休日：不定休
Instagram：@im.donut
■dacō横浜臨港パーク
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-5 横浜ティンバーワーフ1階
営業時間：8:00〜19:00（L.O.18:30）
定休日：不定休
Instagram：＠daco.pan
参照元：株式会社peace put プレスリリース
横浜みなとみらい『横浜ティンバーワーフ』1階に、10月17日（金）同時オープンします。
横浜みなとみらいに「I’m donut ?」と「dacō」がOPEN
I'm donut？横浜臨港パーク
福岡発の人気ベーカリー『AMAM DACOTAN（アマムダコタン）』の姉妹ブランドとして誕生した「I’m donut ?」と「dacō」。
dacō横浜臨港パーク
両ブランドともに過去最大規模の店舗となる横浜臨港パーク店は、ライブ感あふれるオープンキッチンが設置された開放的な空間も魅力的。
「dacō」にはテラス席など広々としたイートインスペースもあり、目の前に広がる海の風を感じながら、できたてのドーナツやパンが味わえるそうですよ。
横浜限定「I’m donut ?」の新作ドーナツをチェック！
「I’m donut ?」には定番人気の生ドーナツに加え、店舗限定ドーナツもお目見えします。
横浜をイメージしたオールドファッション「マンハッタン」（税込421円）、ピスタチオ＆チョコが贅沢な「ドバイチョコレート」（税込572円）、かぼちゃづくしの生ドーナツ「かぼちゃのクリームチーズアマン」（税込432円）などの新作を含む約25種類のドーナツがラインナップ。
“選ぶ楽しさ”と“できたてを味わう高揚感”を堪能してくださいね。
「dacō」のピザ釜で焼いたナポリシリーズも楽しみ
「dacō」には、ピザ窯で生地を焼き上げる『ナポリシリーズ』の新作が勢ぞろい。
高温で焼きあげた生ドーナツ生地にきび糖をまぶした「生ナポリドーナツ」（税込258円）、自家製カスタードをたっぷり詰めた「生ナポリドーナツ カスタード」（税込422円）、プロシュート、カマンベール、バジルなどイタリアが詰まった惣菜系「ナポリサンド」（税込486円）など10種類以上の新作を含む、約50種類のアイテムが並びます。
飲むかき氷『ポターチェ』には、新作「焼きカボチャマロン＆アールグレイキャラメル」（税込680円）が登場。
クリームチーズにかぼちゃや栗を合わせた濃厚な自家製ソースに、アールグレイの香りとキャラメルが重なる秋にぴったりの1杯なのだとか。
朝8:00のオープン時には、シンプルなドーナツやパンを中心にラインナップ。
お昼にかけて多彩なパンが並ぶので、時間帯ごとに楽しめそうですよ。
「I’m donut ?」と「dacō」が同時オープンする『横浜ティンバーワーフ』には、海沿いの遊歩道や広大な芝生広場などがあるので、パンやドーナツを買って秋のピクニックを楽しんでみてはいかがでしょう。
※表示価格は税込8％のテイクアウト価格です。
※価格等は変更される場合があります。
■I'm donut？横浜臨港パーク
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-5 横浜ティンバーワーフ1階
※みなとみらい線・新高島駅、みなとみらい駅から徒歩15分、横浜市営バス ベイサイドブルー・パシフィコ横浜ノースから徒歩5分
営業時間：8:00〜19:00（完売次第閉店）
定休日：不定休
Instagram：@im.donut
■dacō横浜臨港パーク
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-5 横浜ティンバーワーフ1階
営業時間：8:00〜19:00（L.O.18:30）
定休日：不定休
Instagram：＠daco.pan
参照元：株式会社peace put プレスリリース