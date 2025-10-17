「痩せた？足キレイ！」吉田沙保里、めいっ子？ を軽々投げる姿に反響「どんどん綺麗になっていくね」
元レスリング日本代表選手の吉田沙保里さんは10月15日、自身のInstagramを更新。今もまだ衰えぬ“技”を披露しました。
次の瞬間2人はくるりと背中合わせになり、あっという間に女性が吉田さんに持ち上げられ、後ろに一回転。投げ飛ばされたと思ったら、続けてダンスが始まります。「TikTokでは色んな踊りがあるんだね…」とあるように、ダンスの動画の一部だったようです。
また吉田さんは裾がひらひらしたミニスカート姿で、すらりとした美脚が伸びています。ファンからは、「どんどん綺麗になっていくね」「可愛い」「めっちゃ美脚」「カッコいいですね」「知らんで、技に入るかと思った」「脚がすごく綺麗！」「ミニスカートカワイイ」「痩せた？足キレイ！」と、ますます美しくなった吉田さんの姿やダンスに多くの注目が集まっています。
「めっちゃ美脚」吉田さんは「今の流行りについて行く事に必死 教えてもらいながら一緒に踊ってみたよ… ダンスが苦手な私です」とつづり、2本の動画を投稿。1本目はめいっ子と思われる女性と手をつなぎ、向かい合うポーズから始まります。
ギターでの弾き語りも披露自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している吉田さん。13日の投稿では「ギターで挑戦してみました」とつづり、ギターでの弾き語りも披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)