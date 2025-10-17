「ニュウマン高輪」オープン記念のアイテムも！ 争奪戦必至の新作が続々登場
ニューオープン記念の限定色のマフラーから、日本初上陸ブランドのバッグまで、争奪戦必至の新作が続々。今週の気になるモノと、最新ニュースをお届けします！
思わず目を引く配色。手に入るの「ニュウマン高輪」だけ
各\47,300（ジョン スメドレー/リーミルズ エージェンシー TEL. 03-5784-1238）
新店『JOHN SMEDLEY 高輪』のオープン記念に、24ゲージニットマフラーの限定カラーを発売。インターシャロゴが程よいアクセントに。
大人気のニットカーディガンに日本限定色のロイヤルブルーが登場
\39,600（グリーンバター/ハウス バイ ジャック オブ オール トレーズ TEL. 03-3401-5001）
アルパカやウールを混紡したノルディックカーディガン。ビビッドな発色で暗くなりがちな秋冬の装いを刷新。ベージュもあり。
ベルリン発のバッグブランド、「レア ローシュ」が日本初上陸
W40.5×H49cm\24,200（ギャルリー・ヴィー 丸の内店 TEL. 03-5224-8677）
エシカルな物作りを行い、障がい者コミュニティの支援もする『レア ローシュ』。秋カラーのバッグは、ミニマルなデザインでデイリーに大活躍。
老舗グローブメゾンが手がける、アニマルキーリングが超キュート！
各\14,300（エスアンドティ TEL. 03-4530-3241）
卓越した職人技と品質の高さに定評があり、名だたるメゾンの手袋も手がけてきた仏発『アニェル』が本格上陸。グローブの端切れでできたキーリングは遊び心たっぷり。
写真・多田 寛 スタイリスト・仮屋薗寛子 文・恒木綾子
anan 2466号（2025年10月8日発売）より