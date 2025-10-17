「ニュウマン高輪」オープン記念のアイテムも！ 争奪戦必至の新作が続々登場

ニューオープン記念の限定色のマフラーから、日本初上陸ブランドのバッグまで、争奪戦必至の新作が続々。今週の気になるモノと、最新ニュースをお届けします！

思わず目を引く配色。手に入るの「ニュウマン高輪」だけ

各\47,300（ジョン スメドレー/リーミルズ エージェンシー TEL. 03-5784-1238）

新店『JOHN SMEDLEY 高輪』のオープン記念に、24ゲージニットマフラーの限定カラーを発売。インターシャロゴが程よいアクセントに。

大人気のニットカーディガンに日本限定色のロイヤルブルーが登場

\39,600（グリーンバター/ハウス バイ ジャック オブ オール トレーズ TEL. 03-3401-5001）

アルパカやウールを混紡したノルディックカーディガン。ビビッドな発色で暗くなりがちな秋冬の装いを刷新。ベージュもあり。

ベルリン発のバッグブランド、「レア ローシュ」が日本初上陸

W40.5×H49cm\24,200（ギャルリー・ヴィー 丸の内店 TEL. 03-5224-8677）

エシカルな物作りを行い、障がい者コミュニティの支援もする『レア ローシュ』。秋カラーのバッグは、ミニマルなデザインでデイリーに大活躍。

老舗グローブメゾンが手がける、アニマルキーリングが超キュート！

各\14,300（エスアンドティ TEL. 03-4530-3241）

卓越した職人技と品質の高さに定評があり、名だたるメゾンの手袋も手がけてきた仏発『アニェル』が本格上陸。グローブの端切れでできたキーリングは遊び心たっぷり。