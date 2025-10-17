坂口健太郎「年越しは“そば”なんだ」大人になって知る、“年越しうどん”の家で育つ
俳優の坂口健太郎（34歳）が、10月17日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“ダマされたこと”について語った。
坂口は今回、主演映画「盤上の向日葵」の宣伝を兼ねて、渡辺謙、土屋太鳳と共に同番組のインタビューに対応。作品の内容にちなみ、“ダマされたこと”について質問を受ける。
これに坂口は「関東とかで違うのか分からないですけど、年越しってそばですか？」とたずね、渡辺と土屋が口を揃えて「そば」と答えると、坂口は「（自分の家は）ずっとうどんだったんですよ。ずっと年越しうどんで親父がよく年越しはうどんだって」と話し、渡辺、土屋、さらにはインタビュアーを務めた谷尻萌も「えっ！？」とビックリ。
そして坂口は「学校入って、年越しそばの話になったときに『そばの家庭があるんだ！』ぐらいに思ってたんですよ。関西は（年越し）うどんとか、そういうことはないですよね？」と話し、谷尻が「私、関西ですけど、そばですかね」と回答、さらに坂口は「どこかうどんの地域とかないのかな」と答えを求めたが、渡辺は「お父さんがうどんが好きだったんじゃないの？」とコメント。
坂口は「それは大人になって知りました。年越しはそばなんだ」と語った。
