「親しき仲にも礼儀あり」と注意したくなる彼女の振る舞い９パターン
付き合いが長くなると、ふたりで一緒にいることに慣れ、お互いに遠慮がなくなってきます。それによって、より安定した付き合いに発展することもありますが、遠慮のなさが目立つと「それはちょっとやりすぎなんじゃ・・・」と腹が立つことも。では、彼氏が彼女に対して「親しき仲にも礼儀あり！」と言いたくなるのは、一体どんなシーンなのでしょうか。代表的な例をご紹介していきます。
【１】遅刻しても謝らない。
デートの待ち合わせ時間に、つい遅れてしまうことがあります。そんなとき彼女から「ごめんね」の一言がないと、彼氏は「親しき仲にも礼儀あり！」と言いたくなるようです。謝罪の言葉がないということは、彼氏のことを「少しくらい待たせても大丈夫」と軽く見ていると思われても仕方ありません。「自分は彼女から大切にされていない」と、悲しい思いをさせないためにも、丁寧に謝って謝罪の気持ちを伝えるといいでしょう。
【２】おごられても「ごちそうさま」を言わない。
彼氏からデート中の食事などをおごってもらうこともあるでしょう。ごちそうされたとき、彼女から「ごちそうさま」や「ありがとう」の言葉がないと、まるで「彼氏がおごって当然」と思っているかのよう。「せっかくおごってあげたのに・・・」と、彼氏をガッカリさせてしまうこともあるので、気を付けたほうがいいでしょう。女性を喜ばせるのが好きな男性は多いので、少し大げさなくらいお礼を言ったほうが好印象です。
【３】名前ではなく「お前」「あんた」などと呼ぶ。
彼氏は彼女から「お前」「あんた」などと呼ばれると、自分が下に見られているようで、あまりいい気持ちがしないようです。はじめはぎこちなく呼び合っていたカップルでも、交際期間が長くなるとあだ名で呼びあったり、呼び捨てにしたりするもの。それなら親密さが感じられますが、「お前」や「あんた」は、呼び方としてちょっとガサツ。女らしさも感じられないので、あまり使わない方がいいでしょう。
【４】「チビ」「デブ」など、コンプレックスをズケズケ指摘する。
彼氏は、彼女から「チビ」「デブ」などコンプレックスを指摘されるのを嫌うようです。男性はデリケートなので、大好きな彼女にそんなことを言われると、男友達から言われるよりも深く傷ついてしまうのだと考えられます。いくら気兼ねなく話せる関係だからといって、好き放題言っていい、ということではありません。うっかり口を滑らせてしまったら、「そんなところも含めてあなたが好き！」など、フォローするといいでしょう。
【５】引き出しやクローゼットを勝手にあさる。
特にやましいものがなくても、引き出しやクローゼットの中を勝手に見られるのは、気分がいいものではありません。これは、自分のあら探しをされているような気分になるからだと考えられます。どうしても引き出しやクローゼットの中が見たいときは、「男の子の部屋なのにキレイだね。どんなふうに収納してるの？」など、あくまで収納方法に興味があるという態度をとるといいでしょう。
【６】彼氏の家にある食べ物を無断で食べる。
いくら彼氏の家だからといって、部屋にあるものを無断で食べてしまうと、怒る男性もいるようです。彼女を部屋に招いているのだから、彼氏にももてなす気持ちはあるはず。なのに、「これ食べていい？」という一言がないと、「オレのものなのに図々しいな」と感じるようです。食べたいものがあるときは、「これおいしそう！」など無邪気に言ってみると、喜んでふるまってくれるでしょう。
【７】彼氏の部屋で当然のようにケータイを充電する。
自分の部屋に来た彼女が当然のようにケータイの充電をはじめると、腹を立てる男性もいるようです。「一声かけてよ」などと言うと、ケチな男だと思われそうで注意しづらいという点も、男性を苛立たせる一因かもしれません。どんなに付き合いが長くても「充電していいかな？」の一言を忘れないようにすれば、「礼儀をわきまえている子」と、好意的に受け取ってくれるのではないでしょうか。
【８】彼氏のパソコンを勝手にさわる。
自分のパソコンを勝手に使われると、不快な気持ちになる男性は多いようです。パソコンには、ネットの閲覧記録が残るだけでなく、住所録や写真、仕事関係の書類など、実にたくさんの情報が保存されています。そのため、単に「電化製品を勝手に使われた」のではなく「プライバシーをのぞかれた」と感じるのだと考えられます。ケータイを盗み見るのと同じくらい不快に感じる人もいるので、気を付けましょう。
【９】ケンカする度に「別れる！」と言い放つ。
ケンカをすると、つい思ってもいないことを言ってしまうことも。なかでも「別れる！」というセリフはインパクト大。小さなケンカのたびに使っていると「本当に別れたいのかな」と不安に感じる男性も多いので、あまり言わない方が無難でしょう。このセリフは、大ゲンカをしたときの切り札として大事にとっておくといいかもしれません。
彼氏がどんなとき「親しき仲にも礼儀あり！」と言いたくなるのか、わかっていただけたでしょうか。ほかにも「彼女のこんな行動に対してやり過ぎと感じた」というご意見があれば、ぜひ教えてください。みなさんからのご意見をお待ちしています。（大高志帆）
【１】遅刻しても謝らない。
デートの待ち合わせ時間に、つい遅れてしまうことがあります。そんなとき彼女から「ごめんね」の一言がないと、彼氏は「親しき仲にも礼儀あり！」と言いたくなるようです。謝罪の言葉がないということは、彼氏のことを「少しくらい待たせても大丈夫」と軽く見ていると思われても仕方ありません。「自分は彼女から大切にされていない」と、悲しい思いをさせないためにも、丁寧に謝って謝罪の気持ちを伝えるといいでしょう。
彼氏からデート中の食事などをおごってもらうこともあるでしょう。ごちそうされたとき、彼女から「ごちそうさま」や「ありがとう」の言葉がないと、まるで「彼氏がおごって当然」と思っているかのよう。「せっかくおごってあげたのに・・・」と、彼氏をガッカリさせてしまうこともあるので、気を付けたほうがいいでしょう。女性を喜ばせるのが好きな男性は多いので、少し大げさなくらいお礼を言ったほうが好印象です。
【３】名前ではなく「お前」「あんた」などと呼ぶ。
彼氏は彼女から「お前」「あんた」などと呼ばれると、自分が下に見られているようで、あまりいい気持ちがしないようです。はじめはぎこちなく呼び合っていたカップルでも、交際期間が長くなるとあだ名で呼びあったり、呼び捨てにしたりするもの。それなら親密さが感じられますが、「お前」や「あんた」は、呼び方としてちょっとガサツ。女らしさも感じられないので、あまり使わない方がいいでしょう。
【４】「チビ」「デブ」など、コンプレックスをズケズケ指摘する。
彼氏は、彼女から「チビ」「デブ」などコンプレックスを指摘されるのを嫌うようです。男性はデリケートなので、大好きな彼女にそんなことを言われると、男友達から言われるよりも深く傷ついてしまうのだと考えられます。いくら気兼ねなく話せる関係だからといって、好き放題言っていい、ということではありません。うっかり口を滑らせてしまったら、「そんなところも含めてあなたが好き！」など、フォローするといいでしょう。
【５】引き出しやクローゼットを勝手にあさる。
特にやましいものがなくても、引き出しやクローゼットの中を勝手に見られるのは、気分がいいものではありません。これは、自分のあら探しをされているような気分になるからだと考えられます。どうしても引き出しやクローゼットの中が見たいときは、「男の子の部屋なのにキレイだね。どんなふうに収納してるの？」など、あくまで収納方法に興味があるという態度をとるといいでしょう。
【６】彼氏の家にある食べ物を無断で食べる。
いくら彼氏の家だからといって、部屋にあるものを無断で食べてしまうと、怒る男性もいるようです。彼女を部屋に招いているのだから、彼氏にももてなす気持ちはあるはず。なのに、「これ食べていい？」という一言がないと、「オレのものなのに図々しいな」と感じるようです。食べたいものがあるときは、「これおいしそう！」など無邪気に言ってみると、喜んでふるまってくれるでしょう。
【７】彼氏の部屋で当然のようにケータイを充電する。
自分の部屋に来た彼女が当然のようにケータイの充電をはじめると、腹を立てる男性もいるようです。「一声かけてよ」などと言うと、ケチな男だと思われそうで注意しづらいという点も、男性を苛立たせる一因かもしれません。どんなに付き合いが長くても「充電していいかな？」の一言を忘れないようにすれば、「礼儀をわきまえている子」と、好意的に受け取ってくれるのではないでしょうか。
【８】彼氏のパソコンを勝手にさわる。
自分のパソコンを勝手に使われると、不快な気持ちになる男性は多いようです。パソコンには、ネットの閲覧記録が残るだけでなく、住所録や写真、仕事関係の書類など、実にたくさんの情報が保存されています。そのため、単に「電化製品を勝手に使われた」のではなく「プライバシーをのぞかれた」と感じるのだと考えられます。ケータイを盗み見るのと同じくらい不快に感じる人もいるので、気を付けましょう。
【９】ケンカする度に「別れる！」と言い放つ。
ケンカをすると、つい思ってもいないことを言ってしまうことも。なかでも「別れる！」というセリフはインパクト大。小さなケンカのたびに使っていると「本当に別れたいのかな」と不安に感じる男性も多いので、あまり言わない方が無難でしょう。このセリフは、大ゲンカをしたときの切り札として大事にとっておくといいかもしれません。
彼氏がどんなとき「親しき仲にも礼儀あり！」と言いたくなるのか、わかっていただけたでしょうか。ほかにも「彼女のこんな行動に対してやり過ぎと感じた」というご意見があれば、ぜひ教えてください。みなさんからのご意見をお待ちしています。（大高志帆）