◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都・芝２０００メートル）

出走馬１８頭の枠順が、１０月１７日午前に決定した。今年のオークスを勝ち、現在３連勝中のカムニャック（牝３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）は外目の８枠１７番に決まった。鞍上は引き続き川田将雅騎手。

桜花賞馬エンブロイダリー（牝３歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）は、６枠１１番からのスタート。オークスでは距離の壁に泣き９着だったが、２０００メートルで巻き返しを図る。こちらもクリストフ・ルメール騎手の継続騎乗になる。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）ダノンフェアレディ 牝３ ５５ 坂井 瑠星

（２）ルージュソリテール 牝３ ５５ 北村 友一

（３）ジョスラン 牝３ ５５ 岩田 望来

（４）レーゼドラマ 牝３ ５５ 藤岡 佑介

（５）ブラウンラチェット 牝３ ５５ 池添 謙一

（６）ケリフレッドアスク 牝３ ５５ 西塚 洸二

（７）クリノメイ 牝３ ５５ 酒井 学

（８）テレサ 牝３ ５５ 松山 弘平

（９）マピュース 牝３ ５５ 横山 武史

（１０）エリカエクスプレス 牝３ ５５ 武 豊

（１１）エンブロイダリー 牝３ ５５ クリストフ・ルメール

（１２）ヴーレヴー 牝３ ５５ 菱田 裕二

（１３）セナスタイル 牝３ ５５ 岩田 康誠

（１４）ビップデイジー 牝３ ５５ 西村 淳也

（１５）インヴォーグ 牝３ ５５ 団野 大成

（１６）ランフォーヴァウ 牝３ ５５ 小崎 綾也

（１７）カムニャック 牝３ ５５ 川田 将雅

（１８）パラディレーヌ 牝３ ５５ 丹内 祐次