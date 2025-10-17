息子との何気ない会話がきっかけで、妻の「恐ろしい浪費癖」が夫にバレた【ママリ】

©otosakamimiko

息子との会話がきっかけで…

新興住宅地に、念願のマイホームを建てた三重崎さん一家。ハルミは、セレブママ友に仲間入りします。ただ、まわりの生活水準が高く、ハルミは「負けたくない」と見栄を張った結果、洋服代・ランチ代などがの出費が増えます。さらには、息子に英語を習わせます。



家計の管理を任されているハルミは、散財したことは夫に秘密にしていました。ですが、息子との会話で、夫は気づいたようです。

英語を始めたのは妻の提案だったのに…

ハルミは散財しているだけではなく、息子の教育を放棄しているようです。



夫は、妻と話し合う必要があると気づきます。

「新しい服」を問い詰められた妻

ついに、夫に家計について問い詰められました…。ママ友との交際費を抑えることができないハルミは、家族とのレジャー費を節約し、バランスをとろうとしていました。その結果、「お金がないから」と、夫に言うのが口ぐせのようになっていたのです。



このあと、ハルミは「信じて欲しい」と夫に伝え、追及を免れます。ですが、浪費癖は簡単には治りません。結局は夫にバレ、エステと洋服代を家計に返済するよう、求められます。



あなたは、周囲にムリに合わせてしまうこと、ありませんか？誰しも、多少の見栄はあるものです。ですが、どこにお金を遣うべきか、きちんとメリハリをつけなければいけません。過剰に他人と比べてしまうと、自分の首を絞めてしまうものですね。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）