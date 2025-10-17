MINIとポール・スミスによる新たなコラボモデル

ミニ・ポール・スミス・エディション｜MINI Paul Smith Edition

ジャパンモビリティショー2025のBMWグループブースにて披露されるMINIとポール・スミスによる新たなコラボモデル「ポール・スミス・エディション」は、ふたつの英国ブランドによるサクセスストーリーの新たな1ページとなる。

両ブランドの長きにわたる関係は、1998年にクラシック・ミニ・クーパーをポール・スミスのトレードマークであるビジュアルデザインで包んだことから始まった。1999年のクラシック・ミニ誕生40周年を記念して、ポール・スミスの特徴である「シグネチャー・ストライプ」をワンオフモデルに提供。その後、2021年に「MINI Strip」、2022年に「MINI Recharged by Paul Smith」と、さらに2台のワンオフモデルが発表され、ポール・スミスのデザイン言語がMINIに戻ってきている。

ミニ・クーパーSE｜MINI Cooper SE

合わせて同ショーでMINIは、現在の多様な製品ポートフォリオを紹介。MINIクーパー・ファミリーからは、伝統、テクノロジー、そしてドライビングの楽しさを兼ね備え、218psのモーターにより、電気自動車ならではのゴーカートフィーリングを提供するMINIクーパーSEを展示する。

ミニ・クーパーS 5ドア｜MINI Cooper S 5 Door

そして、コンパクトなボディサイズと敏捷性を兼ね備え、3ドアモデルに比べて実用性を高めたMINIクーパー5 DOOR S。さらに「Always Open」の精神、つまり敏捷で、自発的で、ドライビングの楽しさに満ちたオープンエアドライビングを体現するMINIクーパー・コンバーチブルも披露される。

ミニ・クーパー・コンバーチブル｜MINI Cooper Convertible

年初に発売されたMINIジョン・クーパーワークス・エースマン（以下エースマン）は、MINIのサブブランドであるジョン・クーパー・ワークスによる、スポーティで実用的な電気自動車としての性能が体現されたモデルだ。

MINIファミリーの最新モデルであるエースマンは、多用途な相棒としての存在感を放ち、MINIらしい車内空間を実現するだけでなく、54.2kWhバッテリーを組み合わせる258psのモーターにより、パフォーマンスが強化されたバージョンとしてパワフルなドライビング体験を提供する。

ミニ・ジョン・クーパー・ワークス・エースマン｜MINI John Cooper Works Aceman

SUVモデルのMINIカントリーマンS ALL4も、ジャパンモビリティショー2025のBMWグループブースを彩る。MINIファミリーの中で最大のモデルとなるこのモデルは、広々とした空間を提供し、より長い冒険や、思い立ったらすぐに出かけるようなアドベンチャーを求める人々にぴったりなモデルだ。

ミニ・カントリーマンSオール4｜MINI Countryman S ALL4

INFORMATION

ジャパンモビリティショー2025

・会期：プレスデー10月29日（水）～30日（木）／一般公開日10月31日（金）～11月9日（日）

・会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）

・主催：一般社団法人 日本自動車工業会

・公式サイト：https://www.japan-mobility-show.com/