タレントの中川翔子が16日、Instagramを更新。我が子と川の字で寝る親子ショットを披露し、反響が寄せられている。

【映像】中川翔子、“イケメン過ぎ”と話題の双子の赤ちゃん（別カット）

2023年4月に一般男性との結婚を報告し、2025年9月30日に双子の男の子を出産した中川。Instagramでは双子について投稿しており、10月3日の更新では「手だけで初登場の夫です」とコメントし、病室でほほを優しく触る夫の姿を披露していた。

6日には無事に退院したことを報告。翌日には「長男は黒髪ふさふさ。夫似だけど目を閉じてるとおばあちゃんにも似てる。次男はわたしの赤ちゃんの頃にそっくりでびっくりしてる。いろんなDNAが次々と！はあ涙でる」と、双子が中川と夫、どちらに似ているかを明かしていた。

我が子と川の字で寝る親子ショット

16日の更新では川の字で寝る親子ショットを披露。「孫バカさくれつ （母）桂子さんが孫でき愛してます。親族総力戦で交代しながら双子かわいいしてます。だれも倒れないようがんばろう。大人が睡眠とごはん忘れそうになる！」とコメントしている。

この投稿にファンからは「boy'sイケメン過ぎ 赤ちゃん モデルオファーが来ますね」「天使の双子ちゃんですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）