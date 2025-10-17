女子プロの使用率が高い“ゼロトルクパター”！最新モデルを解説

今年のギアで1番の話題といえば“ゼロトルク系”パター。

人気のクラブメーカーからも発売されて大ヒット中だが、どんな性能をもち、どんなゴルファーに合うのかを鹿又が解説！

【ODYSSEY】

バリエーションは最多！

ジェイルバード×トルクレスで人気ナンバー1に

「スクエア２スクエアシリーズ」は女子ツアーでの使用率も高く、パター市場においてもナンバー１のシェアを獲得しています。このシリーズの特徴は、台の上にパターを置いたときにトゥが上を向くトゥ・アップバランスがフェースの開閉を抑えていることです。他社のゼロトルクとは少し異なる理論ですが、ストレート軌道でフェースをスクエアに動かしやすい感覚は似ています。

もともと人気がある「ジェイルバード」や「＃７」のヘッド形状と「スクエア２スクエア」のトルクレス設計を融合したことで、さらに安定感が上がっています。また、オデッセイはストレートに動かしやすいアライメントのヘッドが多いので、トルクレス設計とは視認性の相性がいいことも魅力です。

アライメントが合わせやすいのも特徴のひとつですね

「ジェイルバードやMAXSTRIPEのような、白い太線のアライメントがあることで構えやすくなっています」

Ai-ONE スクエア2スクエア ジェイルバード

ツアーで大人気の「ジェイルバード」と「スクエア2スクエア」のルクレス構造を融合した最強コンビ

【SPEC】

●ロフト角／6.3度

●ライ角／72度

●長さ／33、34インチ

●価格／4万9500円

Ai-ONE スクエア2スクエア クルーザー ジェイルバード

38インチという中尺シャフトと、重めのグリップによってストレート軌道でオートマチックに振れる

【SPEC】

●ロフト角／6.3度

●ライ角／72度

●長さ／38インチ

●価格／5万6100円

Ai-ONE スクエア2スクエア ジェイルバード ブルームスティック

発売後、即完売した長尺パター。45インチにしたことでシャフトの傾きが小さくなって構えやすい

【SPEC】

●ロフト角／4.3度

●ライ角／78度

●長さ／45インチ

●価格／5万6800円

Ai-ONE スクエア2スクエア MAX1

10.7センチという超ロングボディ。扇形のヘッド形状は重心が深く、慣性モーメントがとても高い

【SPEC】

●ロフト角／6.3度

●ライ角／72度

●長さ／33、34インチ

●価格／6万500円

Ai-ONE スクエア2スクエア MAX STRIPE

ロングボディ部分に白くて太いアライメントが入っていることで、ストローク軌道をイメージしやすい

【SPEC】

●ロフト角／6.3度

●ライ角／72度

●長さ／33、34インチ

●価格／6万500円

Ai-ONE スクエア2スクエア ♯7

オデッセイのマレットで定番のツノ型。マレット型のなかでは、適度な操作性もあってタッチを出しやすい

【SPEC】

●ロフト角／6.3度

●ライ角／72度

●長さ／33、34インチ

●価格／4万9500円

Ai-ONE スクエア2スクエア DOUBLE WIDE

通常のブレード型よりもソール幅がワイドになっていて、ヒール側に25gのウェイトを搭載している

【SPEC】

●ロフト角／5.3度

●ライ角／72度

●長さ／33、34インチ

●価格／4万9500円

いかがでしたか？ オデッセイのゼロトルク系パターをぜひ試してみてください！

試打･解説＝鹿又芳典

●かのまた・よしのり／多くのゴルフメディアで活躍する人気クラブコーディネーター。現役ツアープロのクラブ調整やサポートだけでなく、ジュニアゴルファーの育成にも注力している。

構成＝野中真一

写真＝田中宏幸

協力＝ジャパンゴルフスクール