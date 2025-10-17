女子プロの使用率が高い“ゼロトルクパター”！最新モデルを解説
今年のギアで1番の話題といえば“ゼロトルク系”パター。
人気のクラブメーカーからも発売されて大ヒット中だが、どんな性能をもち、どんなゴルファーに合うのかを鹿又が解説！
【ODYSSEY】
バリエーションは最多！
ジェイルバード×トルクレスで人気ナンバー1に
「スクエア２スクエアシリーズ」は女子ツアーでの使用率も高く、パター市場においてもナンバー１のシェアを獲得しています。このシリーズの特徴は、台の上にパターを置いたときにトゥが上を向くトゥ・アップバランスがフェースの開閉を抑えていることです。他社のゼロトルクとは少し異なる理論ですが、ストレート軌道でフェースをスクエアに動かしやすい感覚は似ています。
もともと人気がある「ジェイルバード」や「＃７」のヘッド形状と「スクエア２スクエア」のトルクレス設計を融合したことで、さらに安定感が上がっています。また、オデッセイはストレートに動かしやすいアライメントのヘッドが多いので、トルクレス設計とは視認性の相性がいいことも魅力です。
アライメントが合わせやすいのも特徴のひとつですね
「ジェイルバードやMAXSTRIPEのような、白い太線のアライメントがあることで構えやすくなっています」
Ai-ONE スクエア2スクエア ジェイルバード
ツアーで大人気の「ジェイルバード」と「スクエア2スクエア」のルクレス構造を融合した最強コンビ
【SPEC】
●ロフト角／6.3度
●ライ角／72度
●長さ／33、34インチ
●価格／4万9500円
Ai-ONE スクエア2スクエア クルーザー ジェイルバード
38インチという中尺シャフトと、重めのグリップによってストレート軌道でオートマチックに振れる
【SPEC】
●ロフト角／6.3度
●ライ角／72度
●長さ／38インチ
●価格／5万6100円
Ai-ONE スクエア2スクエア ジェイルバード ブルームスティック
発売後、即完売した長尺パター。45インチにしたことでシャフトの傾きが小さくなって構えやすい
【SPEC】
●ロフト角／4.3度
●ライ角／78度
●長さ／45インチ
●価格／5万6800円
Ai-ONE スクエア2スクエア MAX1
10.7センチという超ロングボディ。扇形のヘッド形状は重心が深く、慣性モーメントがとても高い
【SPEC】
●ロフト角／6.3度
●ライ角／72度
●長さ／33、34インチ
●価格／6万500円
Ai-ONE スクエア2スクエア MAX STRIPE
ロングボディ部分に白くて太いアライメントが入っていることで、ストローク軌道をイメージしやすい
【SPEC】
●ロフト角／6.3度
●ライ角／72度
●長さ／33、34インチ
●価格／6万500円
Ai-ONE スクエア2スクエア ♯7
オデッセイのマレットで定番のツノ型。マレット型のなかでは、適度な操作性もあってタッチを出しやすい
【SPEC】
●ロフト角／6.3度
●ライ角／72度
●長さ／33、34インチ
●価格／4万9500円
Ai-ONE スクエア2スクエア DOUBLE WIDE
通常のブレード型よりもソール幅がワイドになっていて、ヒール側に25gのウェイトを搭載している
【SPEC】
●ロフト角／5.3度
●ライ角／72度
●長さ／33、34インチ
●価格／4万9500円
いかがでしたか？ オデッセイのゼロトルク系パターをぜひ試してみてください！
試打･解説＝鹿又芳典
●かのまた・よしのり／多くのゴルフメディアで活躍する人気クラブコーディネーター。現役ツアープロのクラブ調整やサポートだけでなく、ジュニアゴルファーの育成にも注力している。
構成＝野中真一
写真＝田中宏幸
協力＝ジャパンゴルフスクール