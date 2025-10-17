モト冬樹、妻＆孫娘の”手つなぎ”2ショットを公開 「相変わらず可愛かった」とデレデレ
タレントのモト冬樹（74）が16日、自身のブログを更新。妻でミセスモデルの武東由美（64）と孫娘の2ショットを披露した。
【写真】モト冬樹が公開した妻＆孫娘の”手つなぎ”2ショット
「久しぶりの娘からのビデオ電話」と題し、ブログを投稿。「昨夜久しぶりに娘からビデオ電話」がきたことを明かし、「ストレートパーマをかけて髪を切った孫娘相変わらず可愛かったな」とデレデレな “じぃじ”ぶりを見せた。
続けて「弟の孫君もちょっと大人になったかも」と成長を喜び、「8月に我が家に来いた孫娘がいまから帰る時のショット」（原文ママ）と、手をつなぐ孫娘と武東の2ショットをアップ。懐かしむように夏のひとコマを振り返った。
コメント欄には「可愛い時期ですね〜」「お孫ちゃん達 あっという間に大きくなっちゃいますね」などの声が寄せられている。
モトは2010年5月、武東と結婚。武東は娘を連れての再婚だったため、モトは結婚と同時に20歳の娘の父となった。娘は17年6月に結婚、翌18年8月に初孫が誕生した。
