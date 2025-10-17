◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ドジャース―ブルワーズ（2025年10月16日 ロサンゼルス）

ドジャースのトミー・エドマン内野手（30）が16日（日本時間17日）、本拠でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦に「5番・二塁」で先発出場。6回の第3打席で勝ち越し打を放った。

1―1で迎えた6回、1死からスミスが左前打でチャンスメークすると、次打者・フリーマンも四球を選んで一、二塁に好機を拡大。エドマンは“怪物新人”ミジオロウスキーの初球、低めのスライダーを上手く捉えて中前に運び、二塁走者・スミスが生還。待望の勝ち越し点を奪った。

初回途中からマウンドに上がり、9三振を奪っていた相手右腕をついにマウンドから引きずり降ろすことに成功。本拠ファンは大盛り上がりした。

なおも2死一、三塁から相手3番手・ウリベの一塁へのけん制悪送球もあり、三塁走者・フリーマンが生還。相手のミスでさらに追加点を奪った。

エドマンは昨季メッツとのリーグ優勝決定シリーズで11打点と爆発してシリーズMVPを獲得。短期決戦でまたもや“PS男”が勝負強さを発揮した。

ドジャースは第3戦に勝てば、2年連続となるワールドシリーズ進出に王手をかける。