¡Ö¼«°ÝÏ¢Î©¤Ê¤éÁ°¸¶ÁíÌ³Âç¿Ã¤«¡×·ÐºÑ»ï¸µÊÔ½¸Ä¹¤¬ÂçÃÀÊ¬ÀÏ¡ª·Ð»ºÂç¿Ã¡¢¹ñ¸òÂç¿Ã¤Ï¡ÄÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«
¡¡¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤ÎÃÂÀ¸¡¢¤½¤·¤Æ¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¤è¤ê±ÊÅÄÄ®¤Ç¤ÏÂçÀ¯¶É¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬Ï¢Î©Áê¼ê¤òÂçµÞ¤®¤ÇÁÜ¤¹°ìÊý¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÏÀ¯¸¢¸òÂå¤òÌÜÏÀ¤à¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤Ë¤¤ÆÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÏ¢Î©Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤¬µÞÉâ¾å¤·¤¿¡£²¾¤Ë¼«°ÝÀ¯¸¢¤¬¤¦¤Þ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤ó¤ÊÆâ³Õ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î»þ¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ä¹ñÌ±À¸³è¡¢¤½¤·¤Æ³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡£·ÐºÑ»ï¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Î¸µÊÔ½¸Ä¹¤Çºî²È¤Î¾®ÁÒ·ò°ì»á¤¬²òÀâ¤¹¤ëーー¡£
¡ÖÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡×´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤¬»Ô¾ì¤ÇÆ°¤¯
¡¡½©É÷¤¬±ÊÅÄÄ®¤ò¿á¤È´¤±¤ëº¢¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Ï¿·¤¿¤ÊÌÂÁö¤Îµ¨Àá¤ò·Þ¤¨¤¿¡£2025Ç¯10·î16Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬¼óÁê¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÁ¥½Ð¤ÏÈ×ÀÐ¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¡£Ä¹Ç¯¤ÎÌÁÍ§¤Ç¤¢¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞ¤ÏÏ¢Î©¤òµî¤ê¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤¤¤¦¹ÓÇÈ¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÁæ¤®½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸¢ÎÏ¤ÎºÂ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö²þ³×¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°¤¤ò¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï¡ÖÆóËçÀå¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤¿¡£Ä¾Á°¤Þ¤ÇÌîÅÞ´Ö¤ÎÏ¢·È¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿°Ý¿·¤¬¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÊÖ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¶¨µÄ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤«¤é¤À¡£¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢°Ý¿·¤ÎÉ¿ÊÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®´¶¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ä¤¤¿ô»þ´ÖÁ°¤Þ¤ÇÆ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤È¡¢ÌîÅÞ¤ÎÅý°ì¸õÊä¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢·ë¹½Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤â¿¿·õ¤ËµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤À¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤Ç°®¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤ó¤«¡¢ÆóËçÀå¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç°·¤ï¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï»ÄÇ°¤À¤Ê¤ÈÀµÄ¾»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÏ¢Î©·à¤¬À¯ºö¤äÍýÇ°¤Î°ìÃ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤Î¿ô¹ç¤ï¤»¤È¸¢ÎÏÍß¤Î»ºÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±Ô¤¯¤¨¤°¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»ÔÁíºÛ¤¬¹Ö±é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼óÁê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦Çí¤½Ð¤·¤Î¼¹Ç°¤È¡¢°Ý¿·¤Î¸¢ÎÏ¤Ø¤Î³éË¾¤¬¸òºø¤·¤¿ÃÏÅÀ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤éÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦´ñ²ø¤ÊÀ¯¸¢¤Î»Ñ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÆâ¼Â¤ò¡¢²¾¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë³ÕÎ½¤Î´é¤Ö¤ì¤«¤éÎäÅ°¤Ë²òË¶¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡²¾¤Ë¡¢°Ý¿·¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÁíÌ³Âç¿Ã¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÁ°¸¶À¿»Ê¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÎÌ¾Á°¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÉ¬Á³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÁíÌ³¾Ê¤ÏÃÏÊýÊ¬¸¢¤ä¹ÔÀ¯²þ³×¤ò»Ê¤ë´±Ä£¤Ç¤¢¤ê¡¢°Ý¿·¤¬´ÇÈÄÀ¯ºö¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¡ÖÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡×¤Î¼Â¸½¤äÅý¼£µ¡¹½²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹¢¤«¤é¼ê¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÍß¤·¤¤¥Ý¥¹¥È¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡Éû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ºö¶¨µÄ¤¬³«»Ï¤·¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ç´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤ÎÆ°¤¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Éû¼óÅÔ¤â¤è¤Ã¤Æ¼óÅÔ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ë¥¨¥ê¥¢¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¼óÅÔ·÷¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·ÐºÑ·÷¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤ÎÀ®Ä¹ÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£Åê»ñ²È¤«¤é¤Î´üÂÔ¤â¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¡Ö¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¡×¤«¤¯¤â·Ú¤¯
¡¡¤·¤«¤·¤â¤·¤³¤Î¿ÍÁª¤¬¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£»Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÁÔÂç¤ÊÈéÆù¤Ç¤¢¤ê¡¢°ì¼ï¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥æー¥â¥¢¤Ç¤µ¤¨¤¢¤ë¡£Á°¸¶À¿»Ê¤È¤¤¤¦À¯¼£²È¤Ï¡¢¤½¤Îµ±¤«¤·¤¤·ÐÎò¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢À¯³¦¤Ç¡Ö±ÖÉÂ¿À¡×¡ÖÀ¯ÅÞ¥¯¥é¥Ã¥·¥ãー¡×¤È¤¤¤¦ÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê°ÛÌ¾¤ò¤Û¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤À¤«¤é¤À¡£Ì±¼çÅÞÂåÉ½»þÂå¤Ë¤ÏÅÞÀª¤ò·¹¤«¤»¡¢Ì±¿ÊÅÞ¤Ç¤ÏÊ¬Îö¤Î°ú¤¶â¤ò°ú¤¡¢´õË¾¤ÎÅÞ¤ò¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´¤²ò¤µ¤»¤¿¡£¼«¿È¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿²ñ¤â·ë¶É¤Ï°Ý¿·¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÁ°¸¶»á¤¬¶¦Æ±ÂåÉ½¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤¿°Ý¿·¤â¤Þ¤¿¡¢»Ù»ýÎ¨¤ÎÄã²¼¤ÈÁªµó¤Ç¤Î¸åÂà¤È¤¤¤¦¡ÖÁ°¸¶¸ú²Ì¡×¤Î¥¸¥ó¥¯¥¹¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡¢ÄÀ¤ß¤«¤±¤¿Á¥¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¹Ô¤¯Àè¡¹¤ÇÁ¥¤òÄÀ¤á¤Æ¤¤¿¤È±½¤µ¤ì¤ëÁ¥¾è¤ê¤ò¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Á¥Ä¹¼¼¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤â¤·°Ý¿·¤¬¤³¤Î¿Í»ö¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ï¡¢¤«¤¯¤â·Ú¤¯¡¢¸¢ÎÏ¤Î´Å¤¤Ìª¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤¿¤ä¤¹¤¯ÍÏ¤±¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¡¢¼«¤é¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡°Ý¿·¤ÏÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç¡¢Ï¢Î©¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¹¹ÔÉô°ìÇ¤¤ò·èÄê¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ì¤ÇÁ°¸¶»á¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾®¤µ¤ÊÀ¯ÅÞ¤Ç¤â¥Æ¥³¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿¡×
·Ð»ºÁê¤Ï¡ÄÅê»ñ²È¤ÎÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡Ö¥Í¥ª¡¦¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¡×
¡¡¤½¤Î¡Ö³Ð¸ç¡×¤¬¡¢¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¯ºö¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¼«¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤òºÆ¤Ó¿êÂà¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤¿¤á¤Î³Ð¸ç¤Ê¤Î¤«¡£¤â¤·Á°¸¶À¿»ÊÁíÌ³Âç¿Ã¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢²þ³×¤ò·Ç¤²¤¿À¯ÅÞ¤¬¡¢¼«¤é¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤òÇË²õ¤¹¤ëÆ»²½»Õ¤ËÌ¤Íè¤ò°Ñ¤Í¤ë¤È¤¤¤¦¡¢´î·à¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¹â»Ô»á¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï³ô¼°»Ô¾ì¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤â¹â¤¤¡£Èà½÷¤¬·Ç¤²¤ë·ÐºÑÀ¯ºö¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ö¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¡Ö¥Í¥ª¡¦¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤«¤é¡¢ÁíºÛ½¢Ç¤¸å¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï½é¤Î4Ëü8000±ßÂæ¤Ë¤Î¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤â¤·¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¡¢È¯Â¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÏÀ¸ù¹Ô¾Þ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¾¾Åç¤ß¤É¤ê½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÌ¾Á°¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¯¤ë¡£TBS·Ï¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¾¾Åç»á¤¬¹â»Ô»á¤ÎÎÙ¤Ë¿Ø¼è¤ê¡¢µÄ°÷¤Ø¤ÎÅÅÏÃ¹¶Àª¤ò¤«¤±¤ë»Ñ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢Èà½÷¼«¿È¤âSNS¤Ç¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎµÄ°÷É¼ÀÑ¤ß¾å¤²¤ËÊ³Æ®¡×¤·¤¿¤È¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ーÌäÂê¡¢¤½¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤Ê¶¥ÁèÎÏ¤Î°Ý»ý¤È¤¤¤¦½ÅÀÕ¤òÃ´¤¦·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬¡¢ÁíºÛÁª¤Ë¤ª¤±¤ë¸Ä¿ÍÅª¤ÊÃéÀ¿¿´¤È¹×¸¥ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤á¤é¤ì¤ë¡£
·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¥Ï¥³¥â¥Î¹ÔÀ¯
¡¡¤â¤·¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í»ö¤¬¤Þ¤«¤êÄÌ¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¹ñ¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¡¢¹ñ²È¤Î½ÅÍ×À¯ºö¤òÃ´¤¦¿Íºà¤ò¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ÎÉð¾¤¬¼êÊÁ¤òÎ©¤Æ¤¿²È¿Ã¤ËÎÎÃÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¾¾Åç»á¤¬ÃÏÈ×¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢É®¼Ô¤Î½»¤àÎ¾¹ñ¡¢ËÏÅÄ¶è¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤É¤³¤Îº×¤ê¤Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Ë¡¢ÃÏ¸µ³èÆ°¤Ë¶Ð¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î¹ÃÈå¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÁªµó¤Î¶¯¤µ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¥¹¥Ôー¥Á¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢»ä¤¬¤¢¤ì¤òºî¤Ã¤¿¡¢¤³¤ì¤òºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¸ø¶¦»ö¶ÈÍ¶Æ³¡¢¥Ï¥³¥â¥Î¹ÔÀ¯¤ò¸Ø¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤òÆüËÜÁ´¹ñ¤ÇÂ³¤±¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤ÏÌÇ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¸ø¶¦»ö¶ÈÍ¶Æ³¤ä¥Ï¥³¥â¥Î¹ÔÀ¯¤¬·ÐºÑÀ¯ºö¤È¤·¤Æ´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¤ËÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ÎÄã¤µ¤È·ÐºÑ¹½Â¤¤ÎÏÄ¤ß¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£¼ûÍ×¤¬ÉÔÌÀ³Î¤Ê¸ø¶¦»ÜÀß¤ÏÀÇ¶â¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î°Ý»ý´ÉÍýÈñ¤¬Ä¹´üÅª¤ÊºâÀ¯ÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢·úÀß¶È¤ËÊÐ½Å¤·¤¿¸ø¶¦Åê»ñ¤Ï¡¢Â¾¤ÎÀ®Ä¹»º¶È¤Ø¤Î»ñ¸»°ÜÆ°¤òË¸¤²¡¢·ÐºÑ¹½Â¤¤Î¹ÅÄ¾²½¤ò¾·¤¯¡£·Êµ¤»É·ã¸ú²Ì¤â°ì»þÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢»ýÂ³Åª¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£
¡¡¹â»ÔÁíºÛ¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ï¡¢À¯ºö¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ÎÏ¶¯¤µ¤ÎÉ½ÌÀ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸¢ÎÏ¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¡¢¤½¤ÎÃÏ°Ì¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¤Ð¡¢±ï¸Î¼çµÁ¤â¡¢¤ªÍ§Ã£¿Í»ö¤â¡¢¤¿¤á¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·è°ÕÉ½ÌÀ¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£²¾¤Ë¾¾Åç»á¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï½÷À³ÕÎ½¤òÁý¤ä¤¹¤È¤¤¤¦ÂÎºÛ¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¿ô¹ç¤ï¤»¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤í¤¦¤¬¡¢Â¿ÍÍÀ¤ÎÂº½Å¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¹â¾°¤ÊÍýÇ°¤È¤ÏÌµ±ï¤À¡£¤à¤·¤í¡¢Ç½ÎÏ¼çµÁ¤òÈÝÄê¤·¡¢À¯¼£¤ò»äÊª²½¤¹¤ëÂÎ¼Á¤ò¡¢¥¸¥§¥ó¥ÀーÊ¿Åù¤Î°á¤ÇÊ¤¤¤±£¤¹µ½âÖ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í»ö¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¹ñÌ±Á´ÂÎ¤ÎÍø±×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆâÎØ¤ÎÏÀÍý¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ëÆâ¸þ¤¤ÊÀ¯¸¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢²¿¤è¤ê¤âÍºÊÛ¤ËÊª¸ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¿¹»á¤Î°Ò¸÷¤¬µÚ¤Ö¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¡Ö¸Å¤¤ÂÎ¼Á¡×¤Ø¤Î²óµ¢¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÁª¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¯¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Îº´¡¹ÌÚµª½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Îµ¯ÍÑ¤Ç¤¢¤ë¡£º´¡¹ÌÚ»á¤Ï¡¢À¯³¦¤Ëº£¤Ê¤ªÀäÂç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¿¹´îÏ¯¸µÁíÍý¤ÎÃÏ¸µ¸å·Ñ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀ¯¼£¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¿¹»á¤Î°Ò¸÷¤ÈÉÔ²ÄÊ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥ß¥Ë¿¹¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÈà¤¬½¢¤¯¤È¤¤¤¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¡¢¿¹»á¤Î°Ò¸÷¤¬µÚ¤Ö¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÏª¹ü¤Ê¿Í»ö¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÌä¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢Ï¢Î©¤òÁÈ¤à°Ý¿·¤Î²ñ¤Î»ÑÀª¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¤·¤¬¤é¤ß¤Î¤Ê¤¤À¯¼£¡×¤òÉ¸ÜÖ¤·¤Æ¤¤¿°Ý¿·¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¸Å¤¤ÂÎ¼Á¤ò¤³¤½¡¢¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤¹¤Ù¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¡¢³ÕÎ½¥Ý¥¹¥È¤òÊ¬¤±Í¿¤¨¤é¤ì¡¢¸¢ÎÏ¤ÎÃæ¿õ¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Ý¿·¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎµìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤¿À¯¼£¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì¤òÍÆÇ§¤¹¤ëÄÉÇ§¼Ô¤Ø¤ÈÀ®¤ê²¼¤¬¤ë¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎô²½¥³¥Ôー
¡¡°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ò¾ô²½¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤í¤½¤Î¸Å¤¤ÂÎ¼Á¤Ë¡Ö²þ³×À¯ÅÞ¤Î¤ªËÏÉÕ¤¡×¤òÍ¿¤¨¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º´¡¹ÌÚ»á¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤¬Æþ³Õ¤¹¤ëÌ¤Íè¤Ï¡¢¼«°ÝÀ¯¸¢¤¬¡Ö¿·¤·¤¤À¯¼£¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤ÎºÇ¤â½¹¤¤ÉôÊ¬¤Ø¤ÎÀèÁÄÊÖ¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¾¤Ë¡¢Á°¸¶¡¢¾¾Åç¡¢º´¡¹ÌÚ¤È¤¤¤Ã¤¿´é¤Ö¤ì¤¬³ÕÎ½¤È¤·¤ÆÊÂ¤Ö¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢À¯¼£¤«¤éÍýÇ°¤È¸ÀÍÕ¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¡¢¹ÓÎÃ¤È¤·¤¿É÷·Ê¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö²þ³×¡×¡Ö·ÐºÑÀ®Ä¹¡×¡ÖÉü¶½¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Èþ¼Îï¶ç¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¤½¤Î°ÕÌ£¤ò¼º¤¤¡¢¸¢ÎÏÆ®Áè¤ò¸ÒÅÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶õµõ¤Êµ¹æ¤È¤·¤ÆÃè¤òÉñ¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï¸¢ÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²áµî¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤Ë²óµ¢¤·¡¢°Ý¿·¤Ï¸¢ÎÏ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¼«¤é¤Î²þ³×¤Î´ú¤ò¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¼êÊü¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÂèÆó¼«Ì±ÅÞ¡×¤ÎÃÂÀ¸¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎô²½¥³¥Ôー¤È¡¢¼«¤é¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤òÈÝÄê¤·¤¿²þ³×À¯ÅÞ¤Î»Ä³¼¤¬´ó¤ê½¸¤Þ¤Ã¤¿¡¢¹ñÌ±ÉÔºß¤Î¸¢ÎÏ¶¦Æ±ÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ëÀ¼¤¬³§Ìµ¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿®µÁ¤ò½Å¤ó¤¸¡¢°Ý¿·¤ÎÊÑÀá¤òÃ²¤¤¤¿¶ÌÌÚÂåÉ½¤Î¸ÀÍÕ¤ä¡¢ÅÞÆâ¤ÎÀÛÂ®¤ÊÏ¢Î©¶¨µÄ¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤ò¸«¤»¤ë°Ý¿·µÄ°÷¤ÎÀ¼¤Ï¡¢À¯¼£¤ËÎÉ¼±¤òµá¤á¤ë¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÄñ¹³¤È¤·¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÂçÀª¤Ï·è¤·¤¿¡£¹â»ÔÁíºÛ¤Î¸¢ÎÏ¤Ø¤Î¼¹Ç°¤È¡¢°Ý¿·¤ÎÌî¹ç¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¤³¤ÎÀ¯¸¢¤Ï¡¢¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£¸ÀÍÕ¤¬¤½¤ÎÎÏ¤ò¼º¤¤¡¢À¯¼£¤¬Ã±¤Ê¤ë¸¢ÎÏ¥²ー¥à¤È²½¤·¤¿»þ¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î³èÎÏ¤È¿®Íê¤ÎÁÓ¼º¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÌÂÁö¤¹¤ëÆâ³Õ¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò¡¢²æ¡¹Í¸¢¼Ô¤ÏÎäÅ°¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£