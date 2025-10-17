◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦 ドジャース―ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）

ドジャースのＴ・エドマン内野手が、１―１の６回１死一、二塁の場面で、ブルワーズの最速１０４・３マイル（約１６７・９キロ）を誇る“怪物新人右腕”のＪ・ミジオロウスキー投手から勝ち越しの適時中前打を放った。

エドマンがセンターへはじき返すと、二走スミスが激走で本塁に生還。一走フリーマンも三塁を陥れ、チャンス拡大。２死一、三塁から３番手右腕ウリベの一塁けん制悪送球の間にフリーマンが生還し、３―１とリードを広げた。

ドジャースは、両軍無得点の初回に先発左腕アシュビーを攻め立て、先頭の大谷翔平が右翼線三塁打で出塁すると、続くベッツの右中間への適時二塁打で先制していたが、２回にはバウアーズに適時中前打を浴びて振り出しに戻っていた。

ドジャースはレギュラーシーズンで６戦全敗だったブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第１、２戦で敵地ながら２連勝。１４日（同１５日）の第２戦では山本由伸投手（２７）が９回３安打１失点で、日本人投手としては初めてポストシーズンで完投した。あす１７日（同１８日）の第４戦では大谷が先発する予定となっている。