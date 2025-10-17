◆男子プロゴルフツアー メジャー第３戦 日本オープン 第２日（１７日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）

前日サスペンデッドになった第１ラウンド（Ｒ）の残りが終了。２０２２年大会覇者の蝉川泰果（アース製薬）が１３番で２罰打を科され、スコアはパーからダブルボギーに。４オーバー７４で６２位スタートとなった。

前日にプレーした１３番の第３打でクラブを球の後ろに置いた際、球が動いたように見えたことについて、第１Ｒの中断後に蝉川から確認して欲しいとの依頼が競技委員にあった。この日の第１Ｒのプレー再開前に、ルールズディレクターと蝉川でビデオを検証し確認したところ、球は定義「動く」に該当していることを確認した。

規則２０．２ｃに規定するビデオの証拠を使用する場合に適用する「肉眼」基準が適用となるかについて検証した結果、肉眼で合理的に見ることができる事実であり、このビデオによる証拠の使用は制限されないことを確認。上記２件の事実関係と適用規則について蝉川は理解をしており、１３番のスコアに２罰打を課すと自ら申告した。

蝉川は１６日は１５番までプレーし、競技はサスペンデッドになった。第１Ｒのプレー中であり、スコアカード提出後の紛議に関わる規則の問題は生じない。

【罰の根拠】 プレーヤーは自分のインプレーの球を動かした場合、１罰打を加え、その球を元の箇所にリプレースしなければならない（規則９．４）。リプレースせずにプレーした場合、誤所からのプレーとなり、このケースにおいては重大な違反がないので、合計で２罰打を受ける。球を動かしたことに対する規則９．４の１罰打と、誤所からのプレーの２罰打は重課されず、２罰打だけを受ける（規則１．３ｃ（４）例外参照）

【関連規則】 定義「動いた」とは、止まっている球が元の箇所を離れて他の箇所に止まり、それが肉眼によって見ることができる（誰かが実際にそれを見ていたかどうかにかかわらず）場合。このことは球が元の所を離れ、上下、水平、どの方向に動いたかにかかわらず適用する。球が揺れている（または振動している）だけで、元の所に留まっている場合、または戻っている場合、その球は動いたことにはならない。

ビデオの証拠を使用する場合に適用する「肉眼」基準（規則２０．２ｃ）とは、委員会が裁定を行うときに事実問題を決定する場合、ビデオの証拠の使用は「肉眼」基準によって制限される。

・ビデオに映る事実が肉眼で合理的に見ることができない場合、そのビデオの証拠が規則違反を示していたとしても採用しない。

・しかし、「肉眼」基準に基づいてビデオの証拠を採用しないときでも、プレーヤーが違反を証明する事実に別の方法で気づいた場合は規則違反が分かることがある（例えば、肉眼で見えていなかったとしてもバンカーの砂にクラブで触れたことをプレーヤーが感じた場合）