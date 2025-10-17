東京六大学野球は18日から第6週の早大―明大、慶大―立大の2カードが組まれている。開幕から6連勝、勝ち点3の明大は早大に連勝すれば優勝が決まる。明大が一気に走るのかV4を狙う早大が止めるのか。大一番となりそうだ。

明大は投打ともに充実している。チーム防御率は0・83、チーム打率は・316とともにリーグトップ。ドラフト上位候補の毛利が1・42、今季から先発で起用されている大室がイニング数は少ないが0・71と安定。中継ぎの菱川、抑えの大川も無失点と結果を出している。打線もドラフト1位候補の小島、5番を打つ宮田が打率4割台、レギュラー6人が3割を超え6番光弘は6打点と勝負強さを見せている。慶大戦では瀬、法大戦では今井が代打決勝本塁打を放つなど、控えも乗っているのが強みだ。2季連続、早大との優勝決定戦に敗れており「今季こそは」の思いは強い。

法大に勝ち点を落とした早大は負けられない戦いとなる。春に明大相手にノーヒット・ノーランを達成し“明治キラー”として君臨するドラフト上位候補・伊藤樹は優勝決定戦を含め対明大は6勝1敗、防御率2・01。今季は本来の投球とはなっていないが、明大相手となれば気合いの入り具合が違う。投手陣を援護する打線もチーム打率・310と明大と遜色ない。打率首位の石郷岡を筆頭に田村、前田健が4割台をマーク。4番の寺尾は・219と打率は低いが7打点と好機には強い。あと2安打で通算100安打の尾瀬、8番ながら勝負強い吉田瑞と打線の流れはいい。

左打者が並ぶ明大に宮城＆香西の左腕がどれだけ踏ん張るかも勝敗の分かれ目になる。早大は明大から勝ち点を挙げれば4連覇が見えてくる。このカードが終われば一週空く日程だけに総力戦で臨むのは間違いない。

6連勝中、代打決勝アーチが2本、1年生山口が初登板初勝利、復活した久野が2年ぶりの勝利、相手失策から試合をひっくり返すなど“神ってる”明大か、4連覇へチーム一丸の早大か。スタンドの熱気も勝敗を左右するだけに明大、早大ともに学生、ファンがどれだけ神宮に駆けつけるか。こちらももう一つの早明戦である。

◇明大優勝の条件 （1）早大に連勝（2）早大に2勝1敗、立大が慶大に1敗