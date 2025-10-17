将棋の第38期竜王戦七番勝負第2局は10月17日、藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）が前日に封じた54手目が開封され、午前9時すぎに挑戦者の佐々木勇気八段（31）の手番で再開された。

【映像】藤井竜王VS佐々木八段 第2局封じ手開封の瞬間

藤井竜王が防衛5連覇で「永世竜王」か、佐々木八段が念願の初タイトル獲得か。大きな注目の中で争われている第2局は、福井県あわら市の「あわら温泉 美松」が舞台に。藤井竜王の先勝で迎えた本局は、角換わりの出だしから早々に激戦へと突入することとなった。

何としてでもこの第2局で追いつきたい佐々木八段の激しい攻めに対し、藤井竜王も負けじと応戦することとなった。しかし、佐々木八段はどこかで誤算が生じたか、1日目早々に苦戦を意識せざるを得ない展開に。ABEMAの「SHOGI AI」も藤井竜王側に傾きを見せており、一気に決着がついてもおかしくない展開となっている。

1日目に藤井竜王が封じ手としたのは、本命視されていた飛車を取り込んで強く踏み込む一手。ABEMAで解説を務める宮嶋健太四段（26）は、「最短の勝ちを目指す一番強い手」と印象を語っていた。

藤井竜王がこのまま押し切るのか、佐々木八段はここから反撃を繰り出すことはできるのか。今後の進行から目が離せない。持ち時間は各8時間。

（ABEMA／将棋チャンネルより）