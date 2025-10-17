¡Ö¥¥Ã¥¹¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥ê¡¼¤µ¤ó»àµî¡¡½éÂå¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¢74ºÐ
¡¡¥¨¡¼¥¹¡¦¥Õ¥ì¡¼¥ê¡¼¤µ¤ó¡ÊÊÆ¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¥Ã¥¹¡×¤Î½éÂå¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢16Æü¡¢ÅìÉô¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¤Ç»àµî¡¢74ºÐ¡£¾ÜºÙ¤Ê»à°ø¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Å¾ÅÝ¤·¤Æ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÇÉ¼ê¤Ê¥á¡¼¥¯¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¥¥Ã¥¹¤Î·ëÀ®»þ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡51Ç¯¡¢ÅìÉô¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯À¸¤Þ¤ì¡£13ºÐ¤Îº¢¤Ë¥®¥¿¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¡£73Ç¯¤Ë¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¤µ¤ó¡¢¥¸¡¼¥ó¡¦¥·¥â¥ó¥º¤µ¤ó¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¤µ¤ó¤È4¿Í¤Ç¥¥Ã¥¹¤ò·ëÀ®¡£75Ç¯¤Ë¥é¥¤¥Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥¢¥é¥¤¥ô¡ª¡ÁÃÏ¹ö¤Î¶¸½Ã¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£
¡¡82Ç¯¤ËÃ¦Âà¡£90Ç¯Âå¸åÈ¾¡Á00Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë·ëÀ®Åö»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÆ½¸¹ç¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¸ø±é¤·¤¿¡£