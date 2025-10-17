元チームメイトの前原雄大さんに感謝を伝える白星だ。10月16日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合、KONAMI麻雀格闘倶楽部からは高宮まり（連盟）が出場。第1試合目の佐々木寿人（連盟）に続く白星を飾り、チームはデイリーダブル。「お父ちゃんやったよ！」と口にした。

【映像】高宮、前原さんに捧げる天に指を突き上げる勝利ポーズ

10月14日、前原さん（享年68）が亡くなったことが公表された。2018年のMリーグ創設時、KONAMI麻雀格闘倶楽部のオリジナルメンバーとなったのは高宮、佐々木、そして前原さん。高宮にとって前原さんは日本プロ麻雀連盟の大先輩。前原さんの大きな背中を見て、高宮は成長を続けてきた。

この日は、前原さんの死去が公表されてから最初のMリーグ対局。高宮の気合に、牌が応える結果となった。当試合は起家から高宮、BEAST X・中田花奈（連盟）、TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）、渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）の並びでスタート。東2局、多井が瀬戸熊からロンアガリで8000点（供託1000点）を獲得、続く東3局では高宮がリーチ・一発・ツモ・タンヤオ・赤1・裏1の12000点を奪取し1位に躍り出た。

その後、高宮は南3局1本場、瀬戸熊に12000点を放銃。続く2本場では中田に高宮が8600点（供託1000点）を献上してしまい、2着目に転落。トップ目の多井とは7900点差となってしまった。

迎えたオーラス、高宮は5索・8索待ちのリーチで勝負に出た。5索をツモり、リーチ・ツモ・ピンフ・三色同順・赤1・ドラ1の12000点を奪取。土壇場の逆転劇を決めた。これで佐々木と高宮が同日連勝。佐々木と同じく、高宮も対局者に「すみません」と一言断ってから、前原さんが生前にMリーグで戦っていた際に行った、天に指を突き上げる勝利ポーズを取り、視聴者は「これは泣ける」「すごいわKONAMI」「前原さんも見てるよ」「良い日になった」などの声を上げていた。

インタビューで高宮は「お父ちゃんやりました！」と前原さんに勝利を報告。それから「佐々木さんも良いトップを取ってくださって天を指し、それに続きたかった。本当に今日はトップを取りたかったので、ありがたいです」と安堵の表情を浮かべた。

最後にファンに向けてのメッセージを求められ、高宮は「KONAMI麻雀格闘倶楽部はますます一丸となって戦っていきますので、皆さんも一緒に応援してくださったら幸いです」と言って、人差し指と中指を立てた「がらくたポーズ」を披露した。

【第2試合結果】

1着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）3万7100点/＋57.1

2着 渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）2万7000点/＋7.0

3着 BEAST X・中田花奈（連盟）1万9500点/▲20.5

4着 TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）1万6400点/▲43.6

【10月15日終了時点での成績】

1位 U-NEXT Pirates ＋262.1（24/120）

2位 EX風林火山 ＋144.8（20/120）

3位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋82.8（20/120）

4位 TEAM雷電 ＋73.2（20/120）

5位 赤坂ドリブンズ ＋71.4（18/120）

6位 KADOKAWAサクラナイツ ＋11.9（18/120）

7位 BEAST X ▲55.2（22/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲104.6（22/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲175.2（22/120）

10位 EARTH JETS ▲311.2（22/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）