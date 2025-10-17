【クリスマスコフレ2025】ポーチ付きコフレ22選｜特別感あふれる限定デザインでホリデー気分をアップ♡
ブランド人気No.1のビタミンC化粧水をはじめ、人気の同シリーズ乳液・美容液の3品を現品サイズでセットになったコフレが登場。角層まで潤いを届け、なめらかで澄んだ印象の肌へ導いてくれるラインアップ。温感クレンジングのミニサイズも加わり、心までほぐれるようなケア時間を楽しめます。イラストレーター・SHOGO SEKINE氏が手がけたハッピー＆キュートなデザインポーチで、ホリデー気分をより高めてくれます。
＜セット内容＞
・VC100エッセンスローションEX 100ml（現品）
・同エマルジョンEX 100ml
・同ダブルリペアセラム 30ml（現品）
・同ホットピールKEANAクレンジング 18g
・ポーチ
フェースラインや目元の印象をすっきり整えたいこの季節にうれしい、クラランスのホリデーコフレ。使うたびに肌も気分も上を向くような心地よさがあり、忙しい日々のスキンケアを特別な時間にしてくれます。上品な高級感漂うホワイトポーチは、持ち歩くだけで気分も上がりそう。年末の“自分を整える時間”を心地よく彩ってくれるような、心まで満たされるコフレです。
＜セット内容＞
・グラン アイ セラム V 15ml（現品）
・V コントア セラム 15ml
・トータル V ラップ 8ml
・ポーチ
秋冬の肌に寄り添う、日本限定のスペシャルコフレがクリニークから登場。人気の「モイスチャー サージ」シリーズの中から、自分の肌に合わせて保湿アイテムを1品選べる魅力的なコフレです。メイクの上から使えるフェーススプレーや、リップトリートメントなど、日中の保湿ケアも抜かりない、乾燥しがちな季節の頼もしい存在気に。気になるアイテムをお得に手に入れ、乾燥しがちな肌に潤いを与えるチャンス！
＜セット内容＞
・モイスチャー サージ ハイドロ ローション 200ml（現品）、同 ハイドレーティング コンセントレート 48ml（現品）、同 ジェルクリーム 100H 50ml（現品）、同 インテンス 72 ハイドレーター 50ml（現品）から1品選択。
・同 ハイドロ プランプ リップ トリートメント10ml（現品）
・同 フェース スプレー 30ml（ギフトサイズ）
・ポーチ（約横215×縦145×マチ60mm）
・ボックス
ホリデーのバスルームを贅沢な香りで満たしてくれる、SABONの人気ボディケア3点が限定コフレに。甘く華やかな＜マジェスティック・ガラ＞コレクションのクリスタル・フローラルの香りは今だけの特別仕様。肌をやさしく洗い上げるシャワーオイルから、つるんとなめらかに整えるボディスクラブ、しっとり潤いを残すボディローションまで、使うたびに気分までうっとり。鮮やかなカラーのポーチは、見ているだけでもホリデームードを高めてくれます。
＜セット内容＞
・シャワーオイル マジェスティック・ガラ 100ml
・ボディスクラブ マジェスティック・ガラ 60g
・ボディローション マジェスティック・ガラ 50ml
・ポーチ
乾燥やパサつきが気になる季節にうれしい、ジョンマスターオーガニックの限定ヘアケアコフレ。人気のハチミツ＆ハイビスカスシリーズのシャンプーとコンディショナーをたっぷり使える大容量サイズでセットに。潤いを抱えたようなツヤ髪へ導くケアを、自宅で贅沢に楽しめます。ホリデー限定の香りを楽しめるキャンドルと、花々をイメージした巾着つき。忙しい日々のリラックスタイムにもぴったりな、心まで満たすスペシャルセットです。
＜セット内容＞
・H＆Hリペアシャンプー N 473ml（現品）
・同 リペアコンディショナー N 473ml（現品）
・R＆Aヘアミルク N 30ml
・G＆Cリーブインコンディショニングミスト N 30ml
・ソイワックスキャンドル 60g
・ホリデーリミテッドバッグ L
透明感とハリのある肌を目指す人にうれしい、FASのベストセラーホリデーコフレが登場！発酵はちみつエキス配合のクレンジングで角質をケアしながらくすみをオフし、黒米発酵液をたっぷり含んだ化粧水が潤いで満たします。人気のシートマスクと新作アイクリームも加わり、乾燥が気になる季節の集中ケアにぴったり。しなやかでツヤのある肌を育むラインアップは、忙しい毎日を頑張る自分へのご褒美にも。上品なポーチ付きで、旅行にも連れていきたくなる限定セットです。
※10月1日予約スタート。
＜セット内容＞
・ザ ブラック エッセンス 120ml（現品）
・同 デイリーシートマスク 10枚（現品）
・ザ クリアクレンジングジェル 28ml
・ザ ブラック リフト アイクリーム 1g
・ポーチ
肌も気分も軽やかに整えたい冬にぴったりな、「SAIL（セイル） MISTY GLOW DUO」。顔にもボディにも心地よいツヤを与え、乾燥しがちな季節のケアを楽しませてくれるセットです。ミニサイズのミストタイプの美容液は、潤いをまとったようななめらかさをプラス。ボディセラムは、やわらかなツヤとフレッシュな香りで、全身を包み込みます。シルバーのポーチは持つだけで洗練された印象に。上質な潤いを感じながら、日々のケア時間をリフレッシュできるホリデー限定アイテムです。
＜セット内容＞
・アルティメイト オイル セラム ダブル レイヤリング ミスト 45ml
・アダプトジェニック ボディ セラム ニューデイ 200ml（現品）
・ポーチ
冬の乾燥やゆらぎをやさしく包み込む、su-haの限定コフレ。ブランド人気の美容液“マルチピースフル”の現品に、クレンジングと2種類のミニサイズの化粧水のがイン。角質ケアから潤いチャージまで、肌のコンディションを整えるステップを気軽に体験できるのが魅力的。ツイード生地のバニティポーチと、雪の結晶をモチーフにしたチェスト型ボックスのデザインも心ときめくかわいらしさ。冬の透明感ケアを楽しく続けたくなる、肌にも気持ちにも寄り添うセットです。
※10月8日予約スタート。
＜セット内容＞
・su-ha ディープクレンジングジェル 30ml（ミニサイズ）
・同 うるおいチャージローション 20ml（ミニサイズ）
・同 角質クリアローション 20ml（ミニサイズ）
・同 マルチピースフル（現品）
・バニティポーチ
冬の肌をやさしく包み込みながら、ハリと透明感を引き出すAsmyのホリデーコフレ。ナイアシンアミド配合の薬用美容液に、来年発売予定のシートマスクがひと足早くセットに。化粧水やクリームのトライアルサイズも加わり、自宅でライン使いを体験できるのもうれしいポイントです。星降る夜をイメージしたオーロラカラーのポーチは、使うたびに気分が上がる華やかさ…♡肌も心もやわらかくときめく、限定のスペシャルセットです。
＜セット内容＞
・センシティブ リンクルトーンセラム［医薬部外品］ 15g（現品）
・同 リッチコンクナイトマスク 1枚×30ml
・同 ローション 13ml
・同 エッセンス 8ml
・同 クリーム 8g
・ポーチ
乾燥が気になる季節の手元を、しっとりと整えるOSAJIのホリデー限定ハンドケアセット。人気シリーズ「リトリート」から、ハンド美容液・ハンドクリーム・ネイルオイルを3ステップで楽しめる内容です。肌を包み込むように潤いを届け、指先までなめらかな質感に導いてくれるのが魅力的。やわらかなベロア素材のポーチも上品で、ギフトにもぴったりのデザインです。乾燥にゆらぐ季節の頼もしい味方になってくれそう。
※取り扱い店舗限定。
＜セット内容＞
・リトリート ハンド マッサージ セラム 30ml
・同 ハンド モイスト クリーム 50g
・同 ネイルスムース オイル 9ml
・ポーチ（H145×W155×D77mm）
乾燥しやすい冬の肌をたっぷりの潤いで満たす、イプサのホリデー限定スキンケアキット。人気の薬用化粧水「ザ・タイムR アクア」の現品に、みずみずしいツヤをもたらすオイルとリップエッセンスが特製ギフトBOXにイン。角層までしっかり水分を届けてキメを整え、潤いをキープするラインアップです。ファッションブランド「MAISON SPECIAL」とのコラボポーチは、さりげない光沢感が美しく、日常使いにもぴったり。
※店頭は10月21日、公式ECは11月4日予約スタート。
＜セット内容＞
・ザ・タイムR アクア［医薬部外品］ 200ml（現品）
・ザ・タイムR アクアオイル 15ml
・ザタイムリセット リップエッセンス 4.5g
・ポーチ（オーロラ、ピンク、ブルーから1品選択／縦110×横145×マチ33mm）
肌をやさしく整えるオーディナリーのスキンケアセットがホリデー限定のポーチにイン。ブランドらしいシンプル処方の化粧水、美容液、保湿クリームの3品も現品が入った嬉しいセットです。保湿やスキンバリアサポートし、乾燥や乾燥によるくすみ、キメの乱れにアプローチ！シルバーのポーチはスタイリッシュながら実用的で、ギフトにもぴったり。
＜セット内容＞
・GLYCOクリームクレンザー 50ml
・S ファーメント 30 ミルキートナー 100ml（現品）
・HA2+B5フェイスセラム 30ml（現品）
・NMF+HAフェイスモイスチャークリーム 30ml（現品）
・ポーチ
ホリデーシーズンを華やかに彩る、ランコムのスペシャルコフレ。スキンケアからメイク、フレグランスまでブランドの名品が詰まった、まさにランコムの魅力を凝縮したセットです。肌の回復に特化したブースター美容液「ジェニフィック アルティメ セラム」やUVケア、マスカラ、リップの現品が入った豪華な内容で、肌も表情も輝くような仕上がりに。ローズ×ジャスミンが香るミニサイズのフレグランスでホリデー気分を盛り上げます。上品なバニティポーチ付きで、旅行やお泊まりコスメにも便利！
＜セット内容＞
・ジェニフィック アルティメ セラム 30ml （現品）
・UV エクスペール トーン アップ ローズ N 30ml （現品）
・イドル カフェ クラッシュ
・ラッシュ イドル ウォータープルーフ 01 （現品）
・イドル リップバターグロウ 30 （現品）
・イドル オードゥ パルファン 5ml
・バニティポーチ
肌をワンランク上の透明感へ導く、ジバンシイのホリデー限定メイクアップキット。透明感のある仕上がりをかなえる「プリズム・リーブル」と、自然な立体感を生み出す「プリズム・リーブル・ハイライター」のホリデー限定アイテムがセットに。ポーチは4Gロゴが全面に輝くラグジュアリー仕様で、容量たっぷりなのも嬉しいポイント。ベースメイクを格上げしながら、ホリデー気分まで高めてくれる限定キットです。
＜セット内容＞
・プリズム・リーブル No.15 2.5g×4 （現品）
・プリズム・リーブル・ハイライター No.17 1.5g×4g （現品）
・ポーチ
エスティ ローダーの豪華コフレが今年も登場。スキンケアからメイクまで計11アイテムが詰まった美のセット。ブランドを代表する＜アドバンス ナイト リペア＞シリーズで肌を整えたら、限定カラーのアイシャドウ＆リップで華やかな表情に。上品なツヤと発色のバランスが絶妙で、ホリデーシーズンの特別なメイクを楽しめます。洗練されたムードを演出してくれるクラシックなバッグも気分を盛り上げます。
＜セット内容＞
・アドバンス ナイトクレンジング ジュレ 75ml
・同 リペア SMR コンプレックス 15ml
・シュプリーム プラス YP クリーム15ml
・アドバンス ナイト リペア アイ ジェル SMR コンプレックス 5ml
・リミテッドエディション アイシャドウ パレット G
・同 リップスティック（ベルベット リボン・クリムゾン リボン）
・同 リップ グロス（ピンク ボウ）
・同 マルチ-ユース ブラッシュ スティック（ダスティローズ）
・ダブル ウェア ゼロ スマッジ マスカラ（現品）
・リニュートリィブ インテンシブ ハンド クリーム 30㎖、
・バッグ（縦254×横311×マチ）
ひと塗りで透明感とツヤをまとえる、ハーバーのホリデーコレクションが登場。光を拡散して内側から発光しているような自然なツヤと透明感を生み出す＜パピヨンパール＞配合のコンシーラーやアイカラー、リップは、重ねるほどに奥行きのある発色を叶えます。さらに、人気の薬用BBクリーム現品もイン。忙しい朝でもこのセットひとつでベースからポイントまで完成するのが嬉しいポイント。ツイード調のポーチにも気分が上がり、持ち歩くだけで華やかな印象に。ホリデーらしい輝きをまといたい人におすすめの限定キットです。
＜セット内容＞
・薬用スキンケアスクワ BB 01、02から1品選択。［医薬部外品］ SPF22・PA+++ 25ml（現品）
・パピヨンパウダーコンシーラー（専用ブラシつき）
・同 アイパレット（専用チップつき）
・同 リップ
・ポーチ（約縦70×横170×マチ70mm）
ピンクの魔法に包まれるような、ジルスチュアートのホリデーコレクション。ファッションショーをテーマにした今季のコフレは、ピュアな目元をかなえる多彩なピンクトーン7色を詰め込んだアイテムが勢ぞろい。輝くアイカラーやツヤめくリップ、肌に透明感を宿すハイライターなど、ブランドの世界観を詰め込んだ仕上がりです。ピンクリボンが舞うようなクラッチポーチも特別感たっぷりで、持つだけで気分まで高まりそう。ホリデーのメイクアップをドラマティックに彩る限定コレクションです。
＜セット内容＞
・ブルームクチュール アイズ リボンファッションショー
・ニュアンスルック リキッドアイライナー リボンファッションショー
・グロウ ハイライター リボンファッションショー
・リップブロッサム グロウ リボンファッションショー
・ポーチ（縦128×横187×マチ24mm）
存在感を放つレッドで唇を主役に仕上げる、M･A･Cのホリデー限定リップキット。ビビッドレッドのリップとライナーで輪郭を際立たせ、モーヴ系グロスで立体感をプラスすれば、一気に華やかなホリデールックが完成します。発色・質感ともにプロ仕様ながら、ポーチインしやすいサイズ感でデイリーにも◎。真っ赤なポーチの存在感も抜群で、バッグに忍ばせるだけで気分が高まるはず。唇で季節を纏うような、限定コレクションです。※10月17日予約スタート。
＜セット内容＞
・マキシマルシルキー マット リップスティック ルビー ウー（現品）
・リップ ペンシル ルビー ウー（現品）
・リップガラス エアー ロージー ソーツ
やわらかな光をまとったような透明感を演出する、コスメデコルテのホリデーコレクションが登場。肌なじみのいいベージュピンクカラーを基調に、ツヤ・血色・立体感をバランスよく引き出す4アイテムがラインアップ。美容液のような潤いで水光ツヤ肌をかなえる下地と、繊細パールのフェイスパウダーの組み合わせは、冬の乾燥対策にも心強い存在。レザー調ポーチの花柄エンボスも特別感たっぷりで、使うたびに気分が高まる限定キットです。※10月2日予約スタート。
＜セット内容＞
・スキンシャドウ デザイニング パレット ETERNAL BLOOM 08
・ルージュデコルテ クリームグロウ ETERNAL BLOOM 26G
・ロージー グロウライザー + ETERNAL BLOOM SPF15・PA++
・ルース パウダー ETERNAL BLOOM 09
ひと塗りで気分まで華やぐアナ スイのホリデーコレクション。目元にもフェイスカラーにも使えてふわりと発色するパレットと、艶やかに色づくリップスティックがセットに。表面のパール装飾を使うほどに新しい色が現れる仕掛けで、メイクのたびにワクワクが続きます。カラーメイクを思い切り楽しみたいホリデーシーズンにぴったり！ポーチまで抜かりないデザイン性も魅力的です。10月18日予約スタート。
＜セット内容＞
・アイ & フェイスカラー 7g
・リップスティック リミテッド 3g
・ポーチ（約縦115×横155mm）
マリークヮント×「アリス イン ワンダーランド」のスペシャルコフレです。ブランド70周年を記念してコラボレーションした今回のコレクションは、見ているだけで心躍るデザインが魅力的。ニュアンスカラーがそろうアイシャドウパレットや、アリスのかわいらしい唇を連想させるリッププランパーなど、メイクする時間まで楽しくなるようなアイテムがセットに。白うさぎのダイカットポーチは、インテリアとして飾ってもかわいい存在感♡ホリデーの特別感と遊び心をどちらも堪能できる、ファン必見の限定キットです。
＜セット内容＞
・アイシャドウ パレット
・カラーシャイン フォー リップス L-02
・ポーチ（縦210×横150×マチ25mm）
透けるようなツヤとハリ感をまとった肌をかなえる、アディクションのベースメイクキット。美容液成分を83％配合した人気のリキッドファンデーションを中心に、潤いを与えつつ透明感を仕込む下地やルースパウダーがそろいます。素肌の延長のような自然な仕上がりに、上品なツヤで立体感のある肌印象へ。さらに、唇に潤いを与えるリップセラムと、機能的なデザインのポーチ付きもうれしいポイント。乾燥しやすい冬のメイクも、美しく快適に仕上げたい人におすすめのセットです。
＜セット内容＞
・インビジブル エッセンス ルースパウダー トランスルーセント+ 002 2.5g（ミニサイズ）
・スキンプロテクター ソフトグロウ SPF40・PA+++ 15g（ミニサイズ）
・リップ セラム（現品）
・ザ ファンデーション リフトグロウ SPF20・PA++（全12色より1色選択） 10ml（現品）
・ポーチ（縦75×横190×マチ85mm）
お気に入りを詰め込めるポーチ付きコフレは、ホリデーだけの特別な楽しみ。限定デザインのポーチと人気コスメのセットで、開ける瞬間から心がときめきます。気になるブランドがあるなら、予約や発売日のチェックはマストです！ ホリデー気分を盛り上げてくれる特別なコフレで、冬のビューティライフを華やかに楽しんで♡
●商品はすべて税込、限定品または限定色です。なくなり次第発売終了となります。（予約含む）
●商品の内容、価格、発売日は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
