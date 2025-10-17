佐藤大樹主演ドラマ『仮面の忍者 赤影』のPR動画解禁！ナレーションは声優の諏訪部順一が担当

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）の主演で、10月26日にテレビ朝日でスタートするドラマ『仮面の忍者 赤影』のPR動画が公開された。

■赤影を筆頭にクールで妖しいキャラクターたちが忍術や殺陣で躍動

PR映像は、影として生きる忍の宿命を背負い、強い意志が感じられる赤影（佐藤）の印象的な凛々しい表情から始まる。そして、金目教（きんめきょう）の人々を惑わせる怪しげな儀式、個性的な忍術を繰り出す難敵・霞谷七人衆の姿が映し出され、ひと筋縄ではいかないストーリー展開を予感させる。

そこに、赤影、そのバディ・青影に扮するFANTASTICSの木村慧人、白影役の加藤諒の息の合ったアクションが重なる。

さらに巨大な蟇（がま）との死闘や、霞谷七人衆唯一の女性キャラクターで、長い髪を操る術を使う闇姫（山本千尋）とのソードファイトなど、ワクワクさせるアクションシーンも満載。これまでにない“戦国歴史ロマン×大怪獣バトル”への期待をさらに高める内容となっている。

映像のナレーションは、声優・諏訪部順一が担当。その重厚で色気のある声が、物語にさらなる深みと緊張感を与え、映像世界をいっそうドラマティックに彩る。

■PSYCHIC FEVERによるOPテーマ「SWISH DAT」が先行公開

今回のPR映像の解禁に伴い、PSYCHIC FEVERによる書き下ろしのオープニングテーマ「SWISH DAT」（10月24日リリース）が先行公開。

PSYCHIC FEVERの楽曲スタイルであるヒップホップ/R＆Bを基調に、ドラマの世界観である“和”の要素をトラックに取り入れたクールな一曲に仕上がっている。

「一撃必殺 no mercyで魅せる 我らの忍道／静かなる声明 暗闇で証明／陰に溶けて moveする」といった忍の“光と影”を表現したリリックも『赤影』の世界観にマッチ。物語を壮大に彩るPSYCHIC FEVERのオープニングテーマ「SWISH DAT」にも注目だ。

■番組情報

テレビ朝日『仮面の忍者 赤影』

2025年10月26日スタート！

毎週日曜 24:10～24:40 ※一部地域を除く

出演：佐藤大樹（EXILE / FANTASTICS） 木村慧人（FANTASTICS） 加藤諒 山本千尋／柄本時生 笠原秀幸 忍成修吾 他

原作：横山光輝（「仮面の忍者 赤影」）

脚本：渡辺雄介

総監督：三池崇史

ゼネラルプロデューサー：横地郁英（テレビ朝日）

協力プロデューサー：服部宣之（テレビ朝日）

プロデューサー：大内萌（テレビ朝日）、秋山貴人（テレビ朝日）、栗生一馬（東映）、石崎宏哉（東映 / 「崎」は、たつさきが正式表記）、瀧島南美（東映）、坂美佐子（OLM）

制作プロダクション：東映京都撮影所、OLM

制作：テレビ朝日 東映

【あらすじ】

織田信長の天下統一が目前に迫った頃、琵琶湖の南に“金目教（きんめきょう）”という怪しい宗教がはびこっていた。それを信じない者は恐ろしいたたりに見舞われるという――。信長は“金目教”の実態を秘密裏に探るため“仮面の忍者”を頼ることに…。

忍びとして影に生きる青年（佐藤大樹）が、やがて“仮面の忍者 赤影”として立ち上がる物語が幕を開ける。

■関連リンク

『仮面の忍者 赤影』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/akakage/

■【画像】諏訪部順一の宣材写真