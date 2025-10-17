『果てしなきスカーレット』公開記念 細田守作品の世界を歩く体験展、渋谷で開催へ 「思考実験展」とコラボ
没入型エンターテインメントを手がける株式会社NO MORE（東京都渋谷区）は、スタジオ地図・細田守監督の最新作『果てしなきスカーレット』の公開を記念し、体験型イベント「細田守監督作品と思考実験展」を11月21日から12月21日までの期間限定で、東京・渋谷のSHIBUYA TSUTAYA地下1階「SHIBUYA IP SQUARE」で開催する。
【動画】記事内で紹介している『果てしなきスカーレット』最新予告映像
本イベントは、細田監督の新作を中心に、『時をかける少女』『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』『バケモノの子』『未来のミライ』『竜とそばかすの姫』など、これまでの代表作7作品の世界観を体験できる没入型展示。参加者は案内人の導きのもと、作品世界をイメージした空間を歩きながら、それぞれの物語をテーマにした「思考の問い」に向き合う構成となっている。
『思考実験展』は「もしも別の世界に行けたなら、あなたはどう生きるのか？」をテーマに、自分の価値観や選択を試す“じぶん没入体験”として話題を集めている。2025年5月に開催された初回では、チケット約1万2000枚が完売し、関連動画の総再生数は400万回を突破。SNSを中心に大きな反響を呼んだ。
今回のコラボ企画では、細田作品に共通する、大切なものや人のために戦う人たちの決断や選択を切り口に、来場者自身が「もしもあの映画の、あのシーンに直面したら、あなたはどんな選択をするか？」という答えのない問いに挑む。作品だけではなく、じぶんの考えや価値観と向き合う体験ができるイベントだ。
開催場所となるSHIBUYA TSUTAYA地下1階「SHIBUYA IP SQUARE」には、各作品の世界を再現したインスタレーション空間を設置。出口にはオリジナルグッズを販売するショップも併設され、チケットを持たない来場者も立ち寄ることができる。
チケットは10月18日正午より、日テレゼロチケおよびローソンチケットで前期分（11月21日〜12月7日）を先着販売。後期分（12月8日〜21日）は後日公式サイトで発表。価格は税込3900円で、10分ごとの日時指定制となる。定員は1公演あたり最大8人、体験時間は約70分。
主催は日本テレビ放送網、KADOKAWA、NO MORE。特別協力としてスタジオ地図有限責任事業組合および『果てしなきスカーレット』共同事業体（日本テレビ、ソニー・ピクチャーズエンタテインメント、KADOKAWA、東宝、スタジオ地図）が参加する。
