◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ ブルワーズ―ドジャース（2025年10月16日 ロサンゼルス）

43年ぶりのワールドシリーズ進出を目指すブルワーズは16日（日本時間17日）、敵地でドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦を行い、ブルワーズの剛腕新人ジェイコブ・ミジオロウスキー投手（23）が好投したが、勝ち越しを許して降板した。

オープナーを採用し、救援左腕のアシュビーが先発したが、大谷に右翼線三塁打、続くベッツに右中間二塁打を打たれて先制を許す。さらに1死一、二塁となったところで、ミジオロウスキーはマウンドに立った。エドマンをカーブで空振り三振、T・ヘルナンデスは101.9マイル（約164キロ）直球で見逃し三振と連続三振でピンチを切り抜けた。

最速は102.5マイル（約164.9キロ）をマーク。さらに、スライダーも150キロを超え、2回に大谷を二ゴロに抑えた球は94.8マイル（約152.5キロ）の超高速スライダーだった。5回の大谷との2度目の対戦では、88.1マイル（141.8キロ）だった。

球速が落ちてきた6回。1死から安打と四球で1死一、二塁のピンチを招き、エドマンに中前に運ばれ勝ち越しを許したところで降板した。救援したウリベが一塁けん制球が悪送球となって3点目が入ったため2失点（自責1）となったが、それでも5回、打者19人に対して73球を投げ、3安打で9三振を奪った。

地区シリーズ第5戦ではリリーフで登場し、4イニングを鈴木誠也に打たれたソロの1点のみに抑えた。7月8日（日本時間9日）のドジャース戦では大谷にカーブを本塁打にされたものの、すぐに立ち直り、6回を1失点12奪三振で勝ち星を得た経験がある。