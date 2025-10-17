DeNA・中川虎大、フォークで3K！掛布氏「すごい、すごいですね、このピッチングは」、能見氏「落ち幅が」
CSファイナルステージ第2戦
○ 阪神 5x − 3 DeNA ●
＜10月16日 甲子園＞
MBSラジオ制作でニッポン放送でも放送された『2025JERAクライマックスシリーズセ 阪神−DeNA』で解説を務めた掛布雅之氏と能見篤史氏が、DeNA・中川虎大のフォークボールについて言及した。
中川虎は3−2の6回無死一塁の場面でマウンドに上がると、佐藤輝明の打席中、暴投で一塁走者・森下翔太を二塁へ進めてしまうも、佐藤輝をフォークで空振り三振。
続く大山悠輔も2ボール2ストライクから5球目の134キロフォークで空振り三振に仕留めた。このフォークに掛布氏は「徹底してフォークだね」と話すと、能見氏は「いいボールですよ。浮いてはきているんですよ。浮いてきたので、大山選手が手を出しているんですけど、落ち幅が」と驚いた。
中川虎は、代打・ヘルナンデスをオールフォークで空振り三振で、スコアボードに0を入れた。掛布氏は「すごい、すごいですね、このピッチングは」と興奮気味に話していた。
（提供＝MBSベースボールパーク）