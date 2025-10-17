CSファイナルステージ第2戦

○ 阪神 5x − 3 DeNA ●

＜10月16日 甲子園＞

MBSラジオ制作でニッポン放送でも放送された『2025JERAクライマックスシリーズセ 阪神−DeNA』で解説を務めた掛布雅之氏と能見篤史氏が、DeNA・中川虎大のフォークボールについて言及した。

中川虎は3−2の6回無死一塁の場面でマウンドに上がると、佐藤輝明の打席中、暴投で一塁走者・森下翔太を二塁へ進めてしまうも、佐藤輝をフォークで空振り三振。

続く大山悠輔も2ボール2ストライクから5球目の134キロフォークで空振り三振に仕留めた。このフォークに掛布氏は「徹底してフォークだね」と話すと、能見氏は「いいボールですよ。浮いてはきているんですよ。浮いてきたので、大山選手が手を出しているんですけど、落ち幅が」と驚いた。

中川虎は、代打・ヘルナンデスをオールフォークで空振り三振で、スコアボードに0を入れた。掛布氏は「すごい、すごいですね、このピッチングは」と興奮気味に話していた。

（提供＝MBSベースボールパーク）