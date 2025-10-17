大相撲ロンドン公演

大相撲の英国ロンドン公演が15日（日本時間16日）、ロイヤル・アルバート・ホールで開幕した。現地には、日本の超大物の姿もあり、ファンを「バッタリ会ったのかと」と驚かせている。

横綱・豊昇龍と並んだのは、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」だった。リボン柄のかわいい着物姿で登場。ポーズを決めて記念写真に納まった。

サンリオ公式Xが実際の写真を公開。文面では、「ロンドンのジャパン・ハウスで行われた記者会見には、横綱・豊昇龍関と公演アンバサダーのハローキティが登場」「日本の伝統文化の魅力を伝えるため、ハローキティはリボン柄のかわいい着物姿で登場しました」などと伝えた。

目の当たりにしたファンからは「キティちゃん 別の用事でロンドンでばったり会ったのかと思ってしまった」「キティちゃん飛んだね!?」「キティちゃんの着物 可愛い」などの声が上がっていた。

サンリオ公式サイトによると、ハローキティの本名は「キティ・ホワイト」。英国ロンドン郊外の出身となっている。



（THE ANSWER編集部）