「くたくたバッグ」→ 卒業！【ROPÉ PICNIC】大人の高見え♡「きれいめショルダー」

毎日ヘビロテしているバッグも、気づけばちょっとお疲れモード。そろそろ新しいバッグにチェンジするタイミングかも？ そんなときは【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】のショルダーバッグがおすすめ。きれいめなルックスで大人の装いにすっとなじんで、秋の装いをぐっと格上げしてくれそうです。早速チェックして、お気に入りを見つけてみて。

すっきり洗練した雰囲気の横長フォルム

【ROPÉ PICNIC】「me fit BAG バーチカルラインワイドショルダーバッグ」\5,995（税込）

すっきりとした横長フォルムと、マットなレザー調素材にキラッと光るメタルパーツのアクセントが洗練された雰囲気のショルダーバッグ。ベーシックな装いにはもちろん、柄物を取り入れたフェミニンなスタイルにもマッチしやすいはず。長財布やA5サイズの手帳もすっぽり収まる収納力も魅力。チャームでアレンジすれば、さらに自分らしいオシャレを楽しめそうです。

アクセサリーのような大人可愛いバッグ

【ROPÉ PICNIC】「ハートチャーム付きミニレトルショルダーバッグ」\5,489（税込）※予約商品

コロンとした丸みが目を引くこちらのミニショルダーは、アクセサリー感覚で持てるアイテム。封筒型フラップやハートチャームなど、キュートなディティールも楽しめます。最大幅約15.2cm × マチ約7.8cmと小ぶりサイズながら、コインケースやリップ、ハンドクリームなどの必需品はしっかり収納できそう。いつものコーデに甘さのアクセントとして取り入れて、印象チェンジを楽しんでみて。

さっと持てる手軽さと上品さが嬉しい

【ROPÉ PICNIC】「ムートンライクラウンドワンショルダーバッグ」\5,995（税込）

ぐっと秋らしさを添えたいならこちらのバッグがおすすめ。丸みのあるフォルムとフロントベルトが上品なアクセントになり、温かみのある素材感がシーズンムードを後押しします。本体は260gと軽量で、肩への負担を抑えてさっと気軽に持ち歩けそうなのも嬉しいポイント。カジュアルなデニムスタイルから、同色系でまとめたエレガントなコーデまで幅広く活躍しそうです。

ベロア × キルティングでリッチなムードに

【ROPÉ PICNIC】「キルティングベロアミニショルダーバッグ」\4,499（税込）

光沢のあるベロア素材がリッチな印象のショルダーバッグ。ふっくらとしたキルティングと丸みのあるフォルムが、秋のコーデに上品なニュアンスを添えます。スマホがすっきり収まるコンパクトサイズで、さりげなくスタイルのアクセントになってくれる予感。きちんと感がありつつ、どんなテイストにも合わせやすいので、お出かけはもちろんデイリー使いにも活躍してくれそうです。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S