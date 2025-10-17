『Hey!Say!JUMP』伊野尾慧 鮮やかな金髪でクールにロケ撮も「子どもたちにニッコリ」姿

クールにキメても、思わず子どもたちに笑顔

鮮やかな金髪を靡（なび）かせて、建物から出てきたのは『Hey! Say! JUMP』の伊野尾慧（35）だ。

10月上旬のこの日、東京・品川にある複合ビルの中で、ドラマのロケが行われていた。撮影スタッフと外に出てきたのが伊野尾だった。これから、目の前の道路を歩くシーンの撮影準備に入るようだ。

「タイトル、内容は不明ですが『ピンズバNEWS』（’25年８月３日配信）によると、来年１月期のテレビ朝日系の『日10ドラマ』の可能性が高いようです。同時間帯では７月期の『こんばんは、朝山家です。』に『Aぇ! goup』の小島健（26）が、10月期の『すべての恋が終わるとしても』には『なにわ男子』の藤原丈一郎（29）が出演しています。

同枠では、１月期からメイン級にSTARTO ENTERTAINMENTのタレントを据える意向があるという話も出ていて、その主演に内定しているのが伊野尾だと報じています」（テレビ誌ライター）

伊野尾といえば、小動物のように大きな垂れ目が特徴で、ファンから“おねむ男子”と呼ばれるほどのミルクフェイスだが、俳優としては演技の幅が広いことで知られており、これまでさまざまな役に挑んできた。

「’16年の『そして、誰もいなくなった』（日本テレビ系）で、物語の鍵を握る重要な役を演じ、俳優として大きな注目を浴びました。’18年の『ドクターXスペシャル』では病を患ったフィギュアスケート選手を、’19年からは『家政夫のミタゾノ』第３シリーズ（テレビ朝日系）に出演し、現在第７シリーズまでレギュラー出演しています。

主演した４月期ドラマ『パラレル夫婦 死んだ“僕と妻”の真実』（フジテレビ系）では、死んだ妻が生前、浮気していたのではないかと疑惑に取り憑かれた夫を演じました」（前出・ライター）

今作で、どんな役を演じるのか今のところ不明だが、撮影中の伊野尾は、いわゆるミルクフェイスではなく、引き締まった表情でクールな雰囲気を醸し出していた。

ところが撮影の合間、遠巻きに見物していた数名の子どもたちが伊野尾に近づいて何やら話しかけると、その愛らしさに伊野尾は思わず吹き出してしまう。そこには、バラエティ番組でよく目にする愛嬌たっぷりの姿があった。

伊野尾の次回作、正式発表を期待して待ちたい。

