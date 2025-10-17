今すぐ【ファミマ】に走れーーーーッッ！！ 食べ逃したくない「新作スイーツ」って？

何か甘いものが食べたい……と思ったら、ぜひ【ファミリーマート】をチェックしてみて。秋にぴったりな濃厚で食べ応えのあるスイーツ、旬の味覚を使ったスイーツ、限定コラボスイーツなど、どれを選ぶかで悩んでしまいそうなほど多種多様なスイーツが充実しているんです。そこで今回は、今すぐ食べたくなる「新作スイーツ」を紹介します。

9月30日に発売された「森永れん乳風味クレープ」。森永乳業とのコラボ商品となっており、クレープの中に入っているクリームとソースに「森永加糖れん乳」を使用しています。もちもち食感のクレープ生地にいちごソースといちごダイスを合わせ、いちごの酸味と練乳クリームのミルキーさをバランス良く味わえる一品です。

「森永マミー」がシュークリームになった！？

「森永マミー風味シュークリーム」は、乳酸菌飲料でおなじみの「森永マミー」をイメージしたクリーム入りのシュークリーム。森永マミーの味わいが楽しめるよう、クリームは少し甘酸っぱく、やさしい甘さになっています。@sujiemonさんも「懐かしいマミーのやさしい味がする」とコメントしており、新鮮さと懐かしさを同時に感じられそうです。

秋を味わうリッチなどら焼き

「白玉入りお芋のどら焼き」は、紅はるかのペーストを使用した芋クリームとホイップクリームを、もっちりとしたどら焼き生地で包んだ、贅沢な和スイーツ。ワンハンドでも食べやすい形状が特徴的で、上下でサンドされていないからこそ、ホイップ・芋クリーム・粒あん・白玉とボリューム感のある味わいをリッチに楽しめます。

塩キャラメルとチョコの濃厚なコク

少しコクのある濃厚な甘さが欲しくなる秋冬シーズンにぴったりなスイーツが「ショコラキャラメルタルト」です。サクッとしたタルト生地に、塩味を効かせた塩キャラメルソースとふんわり軽めなチョコクリームを重ね、仕上げに濃厚なチョコソースをプラスしています。塩キャラメルの塩味によるビターな風味と濃厚なコクが高級感のある味わいです。

さまざまな味が楽しめる【ファミリーマート】の「新作スイーツ」。その日の気分にぴったりなスイーツがきっと見つかるはずなので、ぜひチェックしてくださいね。

