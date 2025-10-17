『ザ・ロイヤルファミリー』山王優太郎役に小泉孝太郎 キャラクター紹介（13）
俳優・妻夫木聡が主演を務める、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）が新たにスタート。今回は、小泉孝太郎が演じる山王優太郎を紹介する。
山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。
小泉孝太郎が演じる山王優太郎は、山王家の長男で、耕造が社長を務める株式会社ロイヤルヒューマンの後継者候補。仕事にアグレッシブに取り組んではいるが、競馬事業部まで作る耕造を放漫経営であると非難し、父のような経営者にはならないという強い思いのもと、利益を出すことを最優先に考えている。
