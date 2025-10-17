『フェイクマミー』第2話 ”クセ強ママ”登場で思わぬ展開に…
俳優の波瑠、川栄李奈がW主演を務める、TBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』（毎週金曜 後10：00）の第2話が、17日に放送される。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！波瑠、川栄李奈、向井康二、田中みな実ら
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。大手企業で順調にキャリアを築いていたものの訳あって退職し、転職活動に苦戦する花村薫（波瑠）。そんな薫が出会ったのは、元ヤンでベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵（川栄李奈）。薫は名門私立・柳和学園小学校への受験を控えた茉海恵の娘・いろはの家庭教師として働き始めるが、やがて茉海恵から「お受験の日、私の代わりに“ママ”として面接を受けてほしい」と持ち掛けられる。もしバレたら刑罰に問われかねない母親業のアウトソーシング。はたして、薫と茉海恵が交わした禁断の“フェイクマミー（ニセママ）”契約の先にあるものとは…。
■第2話のあらすじ
ついにやってきた、いろは（池村碧彩）の柳和学園小学校の受験当日。いろはの筆記試験が終わり、残るは母親に扮した薫（波瑠）が参加する親子面接のみ。そんな中、茉海恵（川栄李奈）は薫といろはの無事を会社で願っていた。
その後、薫は初めてのママ友・さゆり（田中みな実）と出会う。しかし、２人の前にクセ強ママ・玲香（野呂佳代）らが登場し、思わぬ展開に…。
一方、茉海恵は虹汁にじじる旗艦店「Itteki」へ。虹汁のファンだという智也（中村蒼）が駆け込みで来店し、茉海恵は智也が柳和学園の教師だとは知らずに対応してしまって…！？
